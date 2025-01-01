La BEI étant la banque de l’UE et l’une des plus grandes bailleuses de fonds multilatérales au monde, elle occupe une position unique et de premier plan. Notre équipe Stratégie, politiques et gouvernance joue un rôle essentiel dans le respect par la Banque de son engagement en faveur de la transparence, de la responsabilité de rendre compte et de l’excellence. Rejoignez-nous pour mettre vos compétences au service de l’élaboration de politiques et de normes qui renforcent notre intégrité et consolident nos relations avec nos parties prenantes dans toute l’Europe et au-delà.