À la BEI, notre équipe Services juridiques joue un rôle essentiel en soutenant la Banque dans sa mission grâce aux conseils juridiques spécialisés dans divers secteurs qu’elle lui fournit.

Vous pourrez avoir un impact significatif, que vous travailliez directement sur nos opérations bancaires et financières, sur les marchés de capitaux ou de trésorerie ou, si vous le préférez, dans l’une de nos équipes spécialisées chargées des ressources humaines, de la passation des marchés, des affaires réglementaires, des questions institutionnelles ou des contentieux.

Pour nous rejoindre, vous devrez être titulaire d’un diplôme en droit et d’une qualification professionnelle reconnue et avoir une expérience professionnelle pertinente. Pour un poste de juriste junior, au moins trois ans d’expérience pratique sont requis, tandis que des qualifications supplémentaires sont exigées pour les postes de niveau supérieur.