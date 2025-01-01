Notre équipe Ressources humaines est essentielle à la mission de la BEI. Nous avons besoin de spécialistes RH qualifiés pour nous aider à attirer, recruter, récompenser, former et garder notre personnel, notre plus grand atout.

Que vos compétences en RH soient générales ou spécialisées dans des domaines tels que la rémunération, la diversité et l’inclusion, le bien-être ou l’acquisition de talents, vous aurez un rôle significatif à jouer pour soutenir notre mission visant à améliorer l’avenir de l’Europe.