Analyses économiques

La BEI finance des projets qui génèrent aussi bien des rendements financiers que des avantages économiques et sociaux plus larges. Pour respecter notre engagement en faveur d’un avenir meilleur pour l’Europe, nous nous appuyons sur des personnes possédant un savoir-faire spécialisé et sectoriel pour analyser les risques liés à chaque projet, au niveau tant macroéconomique que microéconomique.

Au sein de cette équipe, vos compétences en économie seront au cœur de l’évaluation et du suivi de la viabilité économique de chaque projet et vos éclairages influeront directement sur l’orientation stratégique de la Banque.

Votre bagage économique soutiendra l’analyse axée sur l’impact qui guide nos opérations, renforce notre positionnement mondial et façonne notre orientation stratégique et politique au sein de l’UE et dans le monde.