Notre équipe Conformité réunit des spécialistes de divers horizons, notamment des personnes spécialisées dans les enquêtes, les poursuites judiciaires ou les audits juricomptables. Elle a pour mission de recenser, d’évaluer, de surveiller et de gérer les questions de conformité au sein de la Banque, tout en veillant à ce que nous suivions les meilleures pratiques et maintenions les normes éthiques les plus élevées. Au sein de cette équipe, vous mettrez votre savoir-faire au service du renforcement de nos politiques, procédures et pratiques.