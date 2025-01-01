Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Conformité

Postuler maintenant  

Notre équipe Conformité réunit des spécialistes de divers horizons, notamment des personnes spécialisées dans les enquêtes, les poursuites judiciaires ou les audits juricomptables. Elle a pour mission de recenser, d’évaluer, de surveiller et de gérer les questions de conformité au sein de la Banque, tout en veillant à ce que nous suivions les meilleures pratiques et maintenions les normes éthiques les plus élevées. Au sein de cette équipe, vous mettrez votre savoir-faire au service du renforcement de nos politiques, procédures et pratiques.

Ressources

Notre procédure de recrutement

Jetez un œil à notre procédure de sélection.

Vivre au Luxembourg

Découvrez les avantages qu’offre le Luxembourg, sur les plans professionnel et personnel.