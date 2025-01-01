Seule banque détenue par les États membres de l’Union européenne, la BEI est unique en son genre. Notre équipe de communication joue un rôle clé pour faire connaître notre mission et nos réalisations en notre qualité de bailleuse de fonds multilatérale parmi les plus grandes au monde à un public international, allant des responsables politiques aux citoyennes et citoyens.

Au sein de cette équipe, vous contribuerez à concevoir et diffuser des actualités et des contenus qui permettent de tenir nos employé(e)s, les décisionnaires mondiaux et le grand public informés de notre travail et de nos initiatives.