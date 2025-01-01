La BEI étant la banque de l’UE et l’une des plus grandes institutions multilatérales au monde par le volume de ses prêts et de ses emprunts, les activités bancaires et d’investissement sont au cœur de sa mission. Si la performance financière est essentielle, nous accordons également la priorité à l’impact concret de nos projets sur l’amélioration des conditions de vie en Europe et dans le monde.

Au sein de l’équipe Activités bancaires et d’investissement, vous trouverez de nombreux postes comparables à ceux qui existent dans le secteur privé, ainsi que des fonctions spécifiques à notre institution. Que vous nous rejoigniez à un poste au front, middle ou back-office, votre parcours professionnel dans le secteur bancaire sera enrichissant et aura un impact sur le réel.