Avec des projets dans divers secteurs, pays et paysages réglementaires, la Banque s’appuie sur son équipe Audit et contrôle interne pour garantir la conformité avec les meilleures pratiques et les lois et réglementations internationales, en constante évolution.

À cette fonction, dans le cadre de diverses opérations de la Banque, vous vous attacherez à réduire activement les risques et à améliorer notre conformité. Cela passera par la planification et la réalisation de missions d’audit, la conduite d’enquêtes dans des domaines spécifiques, la coordination avec des consultants externes et l’amélioration de nos procédures, méthodologies, outils et systèmes.