Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Audit et contrôle interne

Postuler maintenant  

Avec des projets dans divers secteurs, pays et paysages réglementaires, la Banque s’appuie sur son équipe Audit et contrôle interne pour garantir la conformité avec les meilleures pratiques et les lois et réglementations internationales, en constante évolution.

À cette fonction, dans le cadre de diverses opérations de la Banque, vous vous attacherez à réduire activement les risques et à améliorer notre conformité. Cela passera par la planification et la réalisation de missions d’audit, la conduite d’enquêtes dans des domaines spécifiques, la coordination avec des consultants externes et l’amélioration de nos procédures, méthodologies, outils et systèmes.

Ressources

Notre procédure de recrutement

Jetez un œil à notre procédure de sélection.

Vivre au Luxembourg

Découvrez les avantages qu’offre le Luxembourg, sur les plans professionnel et personnel.