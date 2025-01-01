Notre équipe Comptabilité et finances tient la Banque informée sur le plan financier afin d’appuyer des projets dans toute l’Europe et au-delà. Si vous avez une expérience professionnelle en comptabilité ou en information financière, vous trouverez ici de nombreuses possibilités d’emploi, que ce soit dans les fonctions comptables de base ou dans des domaines d’activité spécifiques.

Au sein de cette équipe, vous vous occuperez de rapports financiers réguliers et spéciaux, et suivrez l’évolution des normes et réglementations comptables. Vous nous aiderez à comprendre l’impact de ces règles sur notre travail et à les mettre en œuvre à l’échelle de la Banque.