EIB auf der COP28: Raus aus Fossilen mit Innovation und grünem Stahl

Zum ersten Gespräch auf der COP28 begrüßen wir Jean-Christophe Laloux. Als Direktor mit Generalvollmacht bei der EIB leitet er die Bereiche Finanzierungsoperationen und Beratungsdienste. Uns erklärt er heute, wie die EIB konkret neue Lösungen fördert, die die Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas reduzieren und zur Klimawende beitragen. Und warum grüne Projekte – von traditioneller Windkraft bis zu neuesten Spitzentechnologien für grünen Stahl – der Weg in eine grüne, nachhaltige Zukunft sind.

Schauen Sie alle Videos unserer Gespräche vor Ort und folgen Sie der EIB auf der COP28.