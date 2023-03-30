Vor wenigen Jahren entdeckten Gaia Salizzoni und Vittoria Brolis, zwei Freundinnen aus dem italienischen Trient, eine Gemeinsamkeit: chronische Beckenschmerzen. Das ist kein großer Zufall: Immerhin ist jede vierte Frau weltweit davon betroffen. Vor allem Frauen im gebärfähigen Alter, aber auch einige Männer, leiden an Schmerzen in der Hüftgegend unterhalb des Bauchnabels. Dauern sie länger als sechs Monate, werden sie als chronisch eingestuft.

Weil das ihren Alltag beeinträchtigt, leiden 73 Prozent der Betroffenen an Angststörungen und Depressionen. Für die körperlichen Symptome gibt es zwar Behandlungsmöglichkeiten und Medikamente, aber das seelische und psychische Wohlbefinden kommt zu kurz. Und kaum jemand redet darüber.

Gaia erinnert sich an ihr erstes Gespräch mit Vittoria: „Es war unbeschreiblich, denn bis dahin waren wir nur auf eine Wand des Schweigens gestoßen. Jetzt wussten wir: Wir sind nicht alleine. Das setzte neue Energie frei.“

Die beiden Frauen gründeten die Plattform Hale. Dort finden Menschen mit chronischen Beckenschmerzen Rat und tauschen sich aus.

Die in Italien gegründete Plattform wird mittlerweile von Berlin aus betrieben. Inspiriert wurde „Hale“ durch die englischen Verben „inhale“ und „exhale“, zu Deutsch: ein- und ausatmen. „Es geht darum, tief ein- und auszuatmen“, erklärt Gaia. „Wer zu uns kommt und sieht, was wir bieten, atmet erst mal tief durch und fühlt sich aufgehoben.“