Lignin ist nach Zellulose der zweithäufigste organische Stoff auf der Erde.

Seit Jahrzehnten versuchen Wissenschaft und Forschung, das Potenzial von Lignin zu erschließen. Doch hochwertige Produkte ließen bislang auf sich warten. Der Holzstoff hat eine heterogene chemischen Struktur und ist schwer zu verarbeiten. Aber jetzt ist es gelungen.

Der Chemieingenieur und Mitgründer von Lignovations Martin Miltner will die Chemieindustrie revolutionieren und potenziell schädliche synthetische Inhaltsstoffe in Konsumgütern durch eine sichere, nachhaltige Alternative aus Lignin ersetzen.

„Wir wollten die außergewöhnlichen Eigenschaften des Naturstoffs Lignin nutzen und daraus ein Industrieprodukt machen“, erklärt Miltner.

2016 entdeckten Miltner, seine Frau Angela und ein weiterer Chemieingenieur der Technischen Universität Wien ein Verfahren, mit dem sich Lignin fraktionieren und homogenisieren lässt. Das macht die Raffination deutlich einfacher. „Dabei machen wir aus Lignin etwas ganz Besonderes. Das ist weltweit neu“, sagt er.

Die drei ließen sich das Verfahren patentieren, gründeten 2021 Lignovations und nahmen als vierten Partner einen Wirtschaftsfachmann ins Team auf. Mit einer Pre-Seed-Finanzierung konnte das Start-up erste Produkte entwickeln und eine Pilotanlage bauen.