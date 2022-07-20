Wie sehr vertrauen Sie Ihrem örtlichen Krankenhaus? In Rumänien sind 25,5 Prozent der Bevölkerung mit der aktuellen Gesundheitsversorgung unzufrieden. Hintergrund ist vor allem die Diskrepanz zwischen Stadt und Land, denn 90 Prozent der Krankenhäuser befinden sich in städtischen Gebieten.

Außerhalb der Städte ist die Krankenhausinfrastruktur veraltet und fragmentiert. Manche Einrichtungen wie die Akutkrankenhäuser in Iaşi, Cluj-Napoca und Craiova sind in mehreren Gebäuden unterbracht, zum Teil kilometerweit voneinander entfernt.

Die Ausstattung ist insgesamt schlechter als in europäischen Industrieländern, und auch neue Technologien sieht man seltener. Ein modernes Leistungsangebot findet sich eher in größeren Städten. Das geht zulasten der Qualität und Effizienz der Versorgung und führt zu höheren Kosten für das System und seine Nutzer.

Nun will das Land sein Gesundheitssystem stärken, die Krankenhausinfrastruktur verbessern und den Patienten hochwertige Dienstleistungen anbieten. Deshalb hilft das Projektberatungsteam der Europäischen Investitionsbank (EIB) dem rumänischen Gesundheitsministerium dabei, drei neue Regionalkrankenhäuser zu bauen und das aktuelle Versorgungssystem anzupassen.

Die Krankenhäuser in Bukarest versorgen jährlich 60 000 Menschen aus Iaşi, Cluj-Napoca und Craiova. „Diese Patienten haben einen weiten Weg. Die Fahrt von Iaşi oder Cluj nach Bukarest dauert bis zu sieben Stunden. Das ist teuer und für die Familien enorm anstrengend“, erklärt Cristina Gafton, die die Direktion Regionalkrankenhäuser im rumänischen Gesundheitsministerium leitet. „Wenn die drei regionalen Akutkrankenhäuser in Betrieb sind, hat diese Fahrerei für viele der 60 000 Patienten und ihre Familien ein Ende.“

Der Bau der Krankenhäuser dauert vier Jahre und kostet voraussichtlich rund 1,6 Milliarden Euro. Davon kommen etwa 930 Millionen Euro von der EIB, die auch technische Hilfe leistet.

„Bei dem Projekt sind wir schon gut vorangekommen“, sagt Martin Schriever, Senior Advisor bei der EIB. „Die alten Gebäude haben dicke Mauern und sehen eher aus wie Gefängnisse. Fast unmöglich, dort moderne Geräte einzusetzen. Die neuen Einrichtungen werden vielen Leuten das Leben ganz sicher erleichtern.“

Versorgungsbedarf vor Ort decken

Die neuen Krankenhäuser sind für die Menschen in den drei Regionen äußerst wichtig. Mit moderner Infrastruktur und Ausstattung wird die medizinische Versorgung besser und effizienter und der Zugang zu ihr gerechter.