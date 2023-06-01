Die Becher von Newcy passen in alle Automaten oder Wasserspender und eignen sich für heiße und kalte Getränke. Sie halten mindestens zwölf Jahre und sind am Ende einfach zu recyceln. Newcy hat ein industrielles Spülverfahren entwickelt, bei dem nur rund sieben Zentiliter Wasser pro Becher und wenig Seife verwendet werden.

Ausgehend von der Lebensdauer schätzt das Unternehmen, dass bislang 39 Millionen Einwegbecher ersetzt, 567 Tonnen CO 2 vermieden und 3 Millionen Liter Wasser gespart wurden. Newcy bietet auch Zero-Waste- und andere Schulungen für Kunden.

2022 belegte die Firma den zweiten Platz in der allgemeinen Kategorie des Wettbewerbs für Soziale Innovation. Damit zeichnet das EIB-Institut jedes Jahr Unternehmen für ihr soziales, ethisches oder ökologisches Engagement aus.

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung

Das Start-up arbeitet auch mit Firmen zusammen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen. Alle zwei Wochen sammeln diese benutzte Becher aus den Büros und reinigen sie in Newcys Spülstationen. Dafür sind momentan 36 Mitarbeitende im Einsatz.

Newcy hat rund 100 Kunden in Frankreich, darunter große Unternehmen wie EDF, Orange, der französische Bahnbetreiber SNCF und Vinci. Hinzu kommen staatliche Behörden und Schulen.

Weil das Start-up ein Abonnement anbietet, konnte es die Coronapandemie überstehen. Bestandskunden blieben ihm erhalten, und Newcy musste niemanden entlassen.

Dennoch werden die Mehrwegbecher immer etwas mehr kosten als Einwegbecher. Laut Bettan liegt die größte Herausforderung darin, den Fokus der Kunden von den Kosten hin zum größeren Nutzen zu lenken – die Reduzierung ihres CO 2 -Fußabdrucks und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

„Die Menschen, die zu uns finden, wollen etwas verändern. In einem großen Unternehmen haben jedoch viele Menschen ein Wörtchen mitzureden, bevor Neues umgesetzt wird“, meint Bettan. „Außerdem geht jede Krise erstmal zulasten der Umwelt. Deshalb muss man dranbleiben und Menschen immer wieder neu überzeugen.“

Wer einmal an Bord ist, sieht, dass sich die Investition lohnt. Céline Obejero, Direktorin für Corporate Social Responsibility bei Orange Ouest, einem der ersten Kunden von Newcy, meint: „Damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unserer Energie- und ökologischen Wende mitziehen, müssen sie sie täglich vor Augen haben.“

„Die Becher dienen als gute Erinnerung.“