Erneuerbare-Energien-Projekte liefern Strom, aber das ist längst noch nicht alles: Sie ersetzen auch die Formen der Stromerzeugung, die die globale Erwärmung mitverursachen.

Das Solarkraftwerk Cestas, das diese Woche den Betrieb aufnimmt, versorgt mindestens ein Drittel der Einwohner im nahegelegenen Bordeaux mit Ökostrom. Es verfügt über eine Million Solarmodule und ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Energieversorgung. Cestas ist die erste große Fotovoltaikanlage, die fossil befeuerten Kraftwerken ernsthaft Konkurrenz machen kann.

Für diesen Erfolg hat die Fotovoltaikbranche lange gekämpft, wie auch andere Branchen, in denen erneuerbare Energien erschlossen werden. In den 1990er Jahren und größtenteils noch im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends verlief ihr Wachstum eher schleppend. Technische Entwicklungen und zunehmende Größenvorteile haben mittlerweile aber zu einem Boom geführt. Die Solarleistung hat sich seit 2009 verneunfacht.

„Cestas ist das erste große Fotovoltaikprojekt, das mit Strom aus fossilen Brennstoffen konkurrieren kann“, erklärt David González García, Senior Engineer in der EIB-Abteilung für erneuerbare Energien und Forschung und Entwicklung im Energiebereich. „Die Kosten sind in den letzten 15 Jahren gesunken. Heute gibt es ein größeres Angebot, die Standardisierung hat zugenommen und die Größenvorteile sind enorm.“

Der nächste Schritt: Offshore-Windkraft und konzentrierte Solarenergie

Die Europäische Investitionsbank hat Fotovoltaikprojekte von Anfang an unterstützt und oft Finanzierungen für Vorhaben bereitgestellt, für die sich nicht genügend private Investoren fanden. Auf diese Weise hat sie die Forschung finanziert, die die Branche letztlich wirtschaftlich tragfähig machte. Die Bank fördert aber auch Erneuerbare-Energien-Projekte in Branchen, die noch nicht so weit entwickelt sind. Beispielsweise stellt sie umfangreiche Mittel für Offshore-Windparks im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Belgien bereit und unterstützt auch das gigantische Solarkraftwerk in Ouarzazate (Marokko), das CSP-Technologie einsetzt und 2016 den Betrieb aufnehmen soll. Offshore-Windkraft und konzentrierte Solarenergie (CSP) machen derzeit noch einen relativ kleinen Teil der weltweiten Stromproduktion aus. Die Fotovoltaik hat ihnen allerdings vorgemacht, wie es geht.

In Cestas, einer Stadt mit 16 000 Einwohnern zwischen Bordeaux und der Atlantikküste, kann es im Sommer bis zu 42 Grad heiß werden, und die Sonne scheint reichlich. Hier baute vergangenes Jahr das Erneuerbare-Energien-Unternehmen Neoen die größte Fotovoltaikanlage in ganz Europa. Die Solarmodule befinden sich auf einem Gelände so groß wie 600 Fußballfelder. Ihre Stromerzeugungskapazität entspricht einem Drittel eines französischen Kernkraftwerks, und die Module erzeugen ihren Strom ganz ohne ökologische und politische Risiken.

Die Cestas-Betreiber haben einen Abnahmevertrag mit Electricité de France abgeschlossen. So sind die Einnahmen zusätzlich gesichert. „Da durch den größeren Markt auch noch die Preise für Solartechnologie gefallen sind, ist die Fotovoltaik heutzutage wirklich konkurrenzfähig“, sagt Céline Lauverjat, Investment Director bei Mirova Renewable Energy Funds in Paris. „Das ist eine Sternstunde für die Branche.“

Der Beteiligungsfonds Mirovas Eurofideme III mit einem Volumen von 180 Millionen Euro hat 30 Millionen Euro an Fremd- und Eigenkapital zu dem 285-Millionen-Euro-Projekt Cestas beigesteuert. Wie stark das Engagement der EIB für die Fotovoltaik parallel zur Entwicklung der Branche zugenommen hat, lässt sich auch an ihrem eigenen Finanzbeitrag zum Eurofideme III-Fonds messen, über den sie eine Eigenkapitalbeteiligung am Projekt Cestas übernommen hat. (Außerdem hat die EIB einer französischen Bank, die das Projekt finanziert, 42 Millionen Euro geliehen.)