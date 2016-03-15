Wir sollten aufhören, den öffentlichen Sektor schlechtzumachen. Öffentliche Einrichtungen sind von großer Bedeutung für weltweite Innovationen. Diese Botschaft vermittelte die weltweit renommierte Ökonomin Mariana Mazzacuto in einem Interview mit der Europäischen Investitionsbank. Die Professorin an der Universität Sussex war zu Besuch bei der EIB, um über öffentliche Investitionen und ihr Buch The Entrepreneurial State and the Role of Public Banks zu sprechen.

Für Mariana Mazzucato fördern öffentliche Einrichtungen Innovationen mit langfristigen Finanzierungen, während private Finanzierungen oft den Schwerpunkt auf den relativ schnellen Profit legen. Um den Fortbestand der EU zu sichern, sollte ihrer Ansicht nach eine innovationsorientierte Investitionsstrategie umgesetzt werden. Dabei komme den Finanzierungen der EIB für öffentliche Investitionen eine zentrale Rolle zu.

„Europa ist krank, weil wir nicht mehr an den öffentlichen Sektor glauben“, sagte Mazzucato. „Wir sollten wieder in den öffentlichen Sektor investieren, und erst dann gesunde Geschäfte mit privaten Unternehmen machen.“

„Private Investoren sind oft risikoscheu. Für Innovationen werden geduldige, langfristig orientierte Finanzierungen gebraucht.“

Weiterhin unterstrich sie die Rolle der EU-Bank als weltweit führendes Institut auf dem Markt für Klimafinanzierungen. Ein umweltverträgliches Wachstum könnte immense Innovationen hervorbringen. Dabei müssen öffentliche Investitionen die Entwicklung in diesem Bereich maßgeblich mitgestalten.