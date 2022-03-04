Katrin Schuhen ist Chemikerin, Erfinderin und Unternehmerin. Sie ist unkonventionell und geht gern ihren eigenen Weg.

Nach einer Zeit als Juniorprofessorin an der Universität Koblenz-Landau meldete sich ihr Erfindergeist. Aus Schuhens Idee, wie sich Mikroplastik aus Wasser entfernen lässt, wurde schließlich eine völlig neue Lösung für ein globales Problem.

Sie wollte sich nicht aber mit einer normalen Firma in das „Haifischbecken“ Wassersektor stürzen. Deshalb ist ihr Unternehmen heute so einzigartig wie ihre Erfindung.

Das Start-up arbeitet nicht gewinnorientiert. „Jeder Euro Gewinn fließt direkt wieder in unsere Forschung“, sagt sie. „Das ist wie an der Universität, nur ohne die ganze Bürokratie drumherum.“

Die Idee war schon eine ganze Weile in Katrin Schuhens Kopf gereift, als sie 2020 Wasser 3.0 gründete, ein gemeinnütziges Greentech-Unternehmen mit eigener Forschung und Entwicklung. Das nachhaltige Geschäftskonzept dreht sich ganz um die Frage: Wie können wir Wasser sauber halten? Und es entspricht in jeder Hinsicht Schuhens Philosophie, ihren eigenen Weg zu gehen.

Mikroplastik im Wasser ist ein immer größeres Problem. Die winzigen Partikel stammen aus Kosmetika, Autoreifen und anderen Produkten oder gelangen ins Wasser, wenn wir synthetische Kleidung waschen. Außerdem fallen sie bei vielen Produktionsverfahren an. Das meiste Mikroplastik landet irgendwann im Meer. Es findet sich aber selbst im Schnee auf dem Mount Everest und bei uns im Körper.

Bislang bemüht man sich, die Schadstoffe durch Filtration aus dem Wasser zu entfernen, aber das ist aufwendig und teuer. Katrin Schuhen hat einen anderen Weg gefunden.