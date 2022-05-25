Geoff, der Ehemann von Zoe Harris, litt an Demenz und war nicht in der Lage, den Pflegekräften seine Bedürfnisse mitzuteilen. Dies hatte mitunter schlimme Folgen, etwa als er einmal 72 Stunden in der Kurzzeitpflege verbrachte, damit Zoe sich von den Strapazen der häuslichen Betreuung erholen konnte.

„In England trinkt man Tee gewöhnlich mit Milch. Geoff mochte ihn aber nur schwarz“, sagt Zoe. „Die Pflegekräfte wussten das natürlich nicht. Deshalb dehydrierte er so stark, dass er nicht mehr laufen konnte.“

Als Geoff 2010 in Vollzeitpflege kam, begann Zoe, kleine Zettel an die Wand neben seinem Bett zu kleben, damit das Pflegepersonal seine Vorlieben und bevorzugten Gesprächsthemen kennenlernte.

„So entstand schließlich eine laminierte Wandtafel, die ich jederzeit aktualisieren konnte. Über Symbole fand das Personal schnell und einfach die benötigten Informationen“, erklärt Zoe. „Die Tafel sollte keineswegs den Pflegeplan ersetzen. Der kann schon mal über 100 Seiten lang sein und wird vom Pflegepersonal aus Zeitmangel meist eh nicht gelesen.“

Solche Details mögen unwichtig erscheinen, sorgen aber für eine starke und vertrauensvolle Beziehung zwischen Pflegekraft und erkrankter Person.

„Meine Tafel zeigte nur das, was das Personal brauchte, um eine Beziehung zu ihm aufzubauen“, betont Zoe. „Als der Pflegedienstleiter mich fragte, ob er solche Tafeln auch für andere Heimbewohnerinnen und Heimbewohner haben könnte, begriff ich, dass dieses simple Hilfsmittel die Pflege Tausender anderer Menschen verbessern könnte.“

So gründete Zoe MyCareMatters (vormals Care Charts UK), ein soziales Unternehmen, das die Pflege von Demenzkranken erleichtert und auch anderen Pflegebedürftigen hilft, die nicht selbst kommunizieren können. Inzwischen wurde die MyCareMatters-Pflegekarte von mehr als 1 400 Pflegeheimen im Vereinigten Königreich übernommen.