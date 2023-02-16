Rund 15 Jahre ist es her, dass Hugo Furtado als Doktorand ein Gerät für die Chirurgie entwickelte, mit dem man einen Katheter im Körper von Patienten „sehen“ kann. Das ermöglichte Herzoperationen, ohne den Brustkorb zu öffnen. Die Technologie war eine Frühform von Augmented Reality.

„Das hat uns buchstäblich die Augen geöffnet“, erinnert sich Furtado, der seinerzeit in Wien und Ljubljana promovierte. „Mit Augmented Reality lassen sich viele Dinge leichter bewältigen.“

Vor zehn Jahren kam Furtado auf die Idee, Augmented Reality mit seiner zweiten Leidenschaft zu kombinieren, dem Sound Design. Das gab den Anstoß zu waveOut – einer App, die Blinde über das Mobiltelefon navigiert. Das Motto der App: „Die Welt mit den Ohren sehen.“

Blinde und sehbehinderte Menschen haben weniger Bildungs- und Beschäftigungschancen. Hinzu kommen andere Nachteile, wie die eingeschränkte Mobilität und ein höheres Sturzrisiko. So fühlen sich diese Menschen oft abhängig und isoliert.

Ende 2017 baute Furtado zunächst einen Prototyp für waveOut und testete die App dann im Frühjahr bei einer Veranstaltung. Ende 2018 bekam er das nötige Startkapital für sein österreichisches Unternehmen Dreamwaves. 2022 gewann er den ersten Preis für das beste Sozialunternehmen in der allgemeinen Kategorie des Social Innovation Tournament der EIB. „Das war ein fantastisches Gefühl!“, erinnert sich Furtado. „Eine große Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Teil dieses Netzwerks zu sein und all diese tollen Menschen zu treffen, ist unglaublich wertvoll.“