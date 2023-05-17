Francesco Spaggiari ist Unternehmer, in erster Linie aber ist er Künstler. Als professioneller DJ und Musikproduzent tüftelt er mit Tönen, seit er elf ist. 2019 gründete er die interdisziplinäre Firma Eufonia. Im gleichen Jahr veranstaltete er in Berlin sein erstes Festival an der Schnittstelle von Klang, Kunst und Wissenschaft.

„Damals“, sagt er, „habe ich erkannt, dass der Klang nicht ausreicht, um Menschen zu verbinden, weil er Gehörlose nicht einschließt.“

Für die meisten Menschen ist Musik allgegenwärtig und Teil ihres Lebens: Sie schafft die passende Atmosphäre im Café, bringt auf Konzerten die Menge zum Kochen und sorgt für die emotionale Untermalung von Filmen und Serien.

Mit seinem Projekt Sub_Bar öffnet Spaggiari die Welt der Musik für 70 Millionen taube und 430 Millionen hörgeschädigte Menschen weltweit, denen sie normalerweise verschlossen bleibt. Denn wenn die Musik nur einen Teil der Bevölkerung erreicht, ist das für ihn ein Verlust für alle. „Da fehlt etwas an Kommunikation, Vielfalt und künstlerischem Austausch“, findet Spaggiari.