Im Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd in Casablanca füllen sich die Betten mit Covid-19-Erkrankten. Das Krankenhaus könne den Zustrom zwar noch „bewältigen“, sagt Professor Kamal Marhoum El Filali, der die Abteilung für Infektionskrankheiten des CHU leitet. Doch wenn die Zahl der Aufnahmen weiter steige, könnten die Intensiv- und Beatmungsbetten bald knapp werden.

„Die Lage spitzt sich zu“, erklärt Dr. Marhoum.

Marokko reagierte im letzten Frühjahr mit einschneidenden Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen. Ein landesweiter Lockdown wurde verhängt, der touristische und sonstige Reiseverkehr kam zum Erliegen. Zurzeit rollt jedoch wie in vielen Teilen der Welt eine heftige zweite Infektionswelle durch das Land. Mitte November verzeichnete Marokko rund 5 000 Neuinfektionen und etwa 80 Todesfälle täglich. Mehr als 320 000 der 37 Millionen Menschen des Landes haben sich bislang mit dem Virus infiziert, rund 5 000 sind daran gestorben. Das Gesundheitssystem gerät an seine Grenzen.

Das CHU nimmt nur Erkrankte mit schwerem Covid-19-Verlauf auf, bei denen eine Intensivbehandlung oder Beatmung nötig ist. Und es behandelt eigene Mitarbeitende, die sich mit dem Virus infiziert haben. Eine der größten Herausforderungen sei derzeit die zunehmende Zahl von Beschäftigten, die erkrankt seien oder sich nach Kontakt mit dem Virus für 14 Tage in Quarantäne begeben müssten, berichtet Dr. Marhoum. „Da wir ohnehin unterbesetzt sind, stehen wir vor einem gewaltigen organisatorischen Problem.“

Der Pandemie die Stirn zeigen

Als Marokko im Frühjahr in den Lockdown ging, waren nur 77 Coronafälle bekannt. Die marokkanische Regierung hatte jedoch gesehen, wie das Virus in Spanien wütete. Und sie wusste, dass das dürftig ausgestattete marokkanische Gesundheitssystem einem solchen Ansturm nicht gewachsen wäre. „Hätte sich das Virus bei uns so ausgebreitet wie in Europa, hätte uns der Kollaps gedroht“, so Dr. Marhoum.

Dank der drastischen Maßnahmen konnte Marokko die Todeszahlen gering halten. In der ersten Welle lag die Mortalitätsrate – das Verhältnis von Todesfällen zu Gesamtinfektionen – im weltweiten Vergleich sehr niedrig. Wie in anderen Teilen Afrikas ist die niedrige Sterberate auch in Marokko auf die junge Bevölkerung zurückzuführen.

Mit den Lockdowns verschaffte sich die Regierung wertvolle Zeit, um Testzentren, Websites und Hotlines für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit einzurichten. Sie arbeitete mit globalen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation zusammen und beschaffte dringend benötigte Mittel bei internationalen Geldgebern. Dazu gehört auch die Europäische Investitionsbank, die ein Darlehen von 200 Millionen Euro für medizinische Güter, Schulungen und weitere Maßnahmen für ein stärkeres Gesundheitssystem bereitstellt. Diese Hilfe bewahrte das fragile Gesundheitssystem Marokkos und die 9 200 im öffentlichen Sektor tätigen Ärztinnen und Ärzte vor der Überlastung.