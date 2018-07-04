Was für die Franzosen Bordeaux, ist für die Mazedonier Kavadarci. In dem mazedonischen Ort wird seit dem vierten vorchristlichen Jahrhundert Wein angebaut und hergestellt. Der hiesige Rebensaft war stets von erlesenem Geschmack, was man vom Wasser nicht sagen kann.

Vor ein paar Jahren bekam der Ort, in dem die größte Weinkellerei Südosteuropas liegt, sogar ernste Problem mit seiner Wasserversorgung.

„Im Sommer hatten die Leute manchmal bis zu zwölf Stunden kein Wasser“, erzählt Ljubisha Jovanovski. Die Beamtin beaufsichtigt die Sanierung der mazedonischen Wasserversorgung. „Die Region ist zwar recht gut entwickelt, die Wasserleitungen aber waren voller Risse und entsprechend unzuverlässig.“

Die Wasserversorgung des ganzen Landes war veraltet und schon viel zu lange nicht mehr modernisiert worden. Auch die Qualität des Wassers wurde schlechter.

Imponierende Ergebnisse überall im Land

2010 gab die Europäische Investitionsbank der mazedonischen Regierung ein Darlehen über 50 Millionen Euro. Mit diesem Geld sollte die Wasserversorgung in ländlichen Gebieten und die Abwasserentsorgung im ganzen Land verbessert werden. In den meisten der 84 Kommunen des Landes hat sich die Wasserqualität bereits verbessert – was für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen ein Segen ist.