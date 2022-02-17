Ein Besuch in Deonar öffnete dem Gründerteam von rePurpose Global die Augen: Auf einer der größten Abfalldeponien der Welt im indischen Mumbai erkannten sie das ganze Ausmaß des Problems.

„Da gingen wir über Berge von Plastik, auf denen Müllsammler alles aufklaubten, was ihnen irgendwie verwertbar erschien, und hinter uns ragte die glitzernde Skyline des indischen Finanzzentrums in den Himmel“, erinnert sich Peter Wang Hjemdahl, Gründer von rePurpose Global.

Im selben Blickfeld sahen sie die Glastürme mit den Büroangestellten, die den Abfall produzierten, und die Menschen, die davon notdürftig zu leben versuchten. „Dieser Kontrast spornte uns an, etwas zu tun“, sagt Peter.

Peter und seine Mitbegründer, Svanika Balasubramanian und Aditya Siroya, studierten an der Wharton School of Business der University of Pennsylvania. In einem der Seminare mussten sie eine spannende Frage bearbeiten: Wie verdoppelt man das Einkommen von zehn Millionen Menschen, die in den Großstadt-Slums der Welt in extremer Armut leben?

„Unsere Neugier war geweckt. Schnell fanden wir heraus, dass Müllsammeln einer der häufigsten Jobs für Arme in Städten ist“, erzählt Peter. „Jeden Tag recyceln Hunderte Millionen informelle Arbeiterinnen und Arbeiter im Hintergrund Müll.“

Hinzu kommt: Die schieren Mengen des Mülls übersteigen jede Vorstellungskraft und richten Schaden in vielerlei Hinsicht an. Ein Artikel des National Geographic von 2018 rüttelte auf: Die Erde muss mit 9,2 Milliarden Tonnen Plastik fertig werden.

„Über 6,9 Milliarden Tonnen werden zu Abfall, davon landen 6,3 Milliarden Tonnen aber nie in der Recyclingtonne. Das stellten Forschende 2017 fassungslos fest.“