Es ist Mai 1985.

US-amerikanische und sowjetische Diplomatinnen und Diplomaten arbeiten die Nacht durch, um ein Treffen zwischen Präsident Ronald Reagan und Michail Gorbatschow zu arrangieren, dem neuen Generalsekretär der sowjetischen kommunistischen Partei.

Nach Jahrzehnten des Kalten Krieges sieht die Zukunft etwas heller aus.

Wham ist gerade als erste westliche Band in China aufgetreten ... Die Simple Minds landen auf Platz eins der US-Charts mit ihrem Song „Don't you (forget about me)“ aus einem Blockbuster über fünf nachsitzende Schulkinder.

Überall hängen Poster von „The Goonies“. Norwegen gewinnt den Eurovision Song Contest mit einer Band namens Bobbysocks. Und Sidney Sheldon und Danielle Steele führen die Bestsellerliste der New York Times an.

Am 16. Mai wird Michael Jordan zum NBA-Rookie des Jahres gekürt ... und drei britische Wissenschaftler veröffentlichen ihre Erkenntnisse über das von ihnen entdeckte Loch in der Ozonschicht über der Antarktis.

Das Ozonloch

Haben Sie schon mal vom Ozonloch gehört? Wenn Sie nach der Jahrtausendwende geboren wurden, dann vielleicht nicht unbedingt. Wenn Sie früher geboren wurden, haben Sie es wahrscheinlich schon vergessen. Aber kurz davor war es in aller Munde und die bis dahin größte Umweltkatastrophe für die Menschheit.