Wie wir das Ozonloch geschlossen haben und uns die daraus gewonnenen Erkenntnisse heute (in der Klimakrise) helfen können
Es ist Mai 1985.
US-amerikanische und sowjetische Diplomatinnen und Diplomaten arbeiten die Nacht durch, um ein Treffen zwischen Präsident Ronald Reagan und Michail Gorbatschow zu arrangieren, dem neuen Generalsekretär der sowjetischen kommunistischen Partei.
Nach Jahrzehnten des Kalten Krieges sieht die Zukunft etwas heller aus.
Wham ist gerade als erste westliche Band in China aufgetreten ... Die Simple Minds landen auf Platz eins der US-Charts mit ihrem Song „Don't you (forget about me)“ aus einem Blockbuster über fünf nachsitzende Schulkinder.
Überall hängen Poster von „The Goonies“. Norwegen gewinnt den Eurovision Song Contest mit einer Band namens Bobbysocks. Und Sidney Sheldon und Danielle Steele führen die Bestsellerliste der New York Times an.
Am 16. Mai wird Michael Jordan zum NBA-Rookie des Jahres gekürt ... und drei britische Wissenschaftler veröffentlichen ihre Erkenntnisse über das von ihnen entdeckte Loch in der Ozonschicht über der Antarktis.
Das Ozonloch
Haben Sie schon mal vom Ozonloch gehört? Wenn Sie nach der Jahrtausendwende geboren wurden, dann vielleicht nicht unbedingt. Wenn Sie früher geboren wurden, haben Sie es wahrscheinlich schon vergessen. Aber kurz davor war es in aller Munde und die bis dahin größte Umweltkatastrophe für die Menschheit.
In unserer allerersten Audiodokumentation Ozon: Der Umweltkatastrophe entgangen erzählen wir Ihnen, wie das Ozonloch entstand, wie es entdeckt wurde und wie die Welt ihm mit vereinten Kräften entgegentrat. Sie erfahren auch, wie die damals gewonnenen Erkenntnisse uns in der heutigen Klimakrise helfen können.
Die Dokumentation enthält umfangreiche Archivaufnahmen sowie Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die die Krise hautnah miterlebten, darunter:
- Mario Molina und Frank Sherwood Rowland, die auf die Gefährdung der Ozonschicht hinwiesen,
- Jonathan Shanklin, der das Ozonloch entdeckte, und
- Susan Solomon, die die Antarktis-Mission leitete, um seine Ursachen zu klären.
Das ist die Geschichte des Ozonlochs.
Sie können sich die Geschichte auch als Podcastanhören. Abonnieren Sie unseren Podcast Wege aus der Klimakrise. Auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music oder wo auch immer Sie Podcasts hören.
Entdecken Sie auch unsere weiteren preisgekrönten Podcasts.