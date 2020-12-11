Wenn die Covid-19-Pandemie vorbei ist, wird das Virus bei uns Spuren hinterlassen haben – gesundheitlich ... und auch in der Wirtschaft. So wie wir uns solidarisch durch Abstandhalten schützen, ist eine koordinierte Kampagne mit vielen EU-Ländern der beste Weg, um unserer Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen.

Der Paneuropäische Garantiefonds (EGF) ist das Schwergewicht unter den Pandemiehilfen der Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Über Garantien von insgesamt bis zu 25 Milliarden Euro soll er bis Ende 2021 in den teilnehmenden Ländern 200 Milliarden Euro mobilisieren. Das Geld für den Fonds stammt von den EU-Mitgliedstaaten. Unterstützt werden vor allem kleine und mittlere Unternehmen, zum Teil aber auch etwas größere Unternehmen sowie Einrichtungen des Gesundheitswesens. Sie bekommen Hilfe in Form von Fremd-, Risiko- und Wachstumskapital.

Der Garantiefonds ist ein enormes Unterfangen. Doch die EIB-Gruppe wird der Herausforderung gewachsen sein. Schließlich war schon unser vorheriges Krisenprogramm ein Erfolg: Mit dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), einem fünfjährigen Garantieprogramm bis Ende 2020, haben wir die Zielmarke von 500 Milliarden Euro an Investitionen weit übertroffen. „Der Ehrgeiz, die europäische Wirtschaft voranzubringen, ist zweifellos da“, erklärt Wilhelm Molterer, geschäftsführender Direktor des EFSI. „Wenn wir einen echten Beitrag leisten wollen, müssen wir in großem Maßstab denken.“

Genau das tun wir beim EGF. Und dazu noch doppelt so schnell. „Normalerweise dauert es mindestens zwei Jahre, um so ein umfangreiches Mandat vorzubereiten. Aber wir haben es in sechs Monaten geschafft“, freut sich Ioanna-Victoria Kyritsi, die das EGF-Team bei der Europäischen Investitionsbank leitet. „Das ist eine neue und unglaublich ehrgeizige Sache für die Bank. Eben ein Instrument gegen die Krise. Wir versuchen wirklich, den Betroffenen in den Mitgliedstaaten spürbar zu helfen.“

Das meint auch Bernardo Ghilardi vom EGF-Team beim Europäischen Investitionsfonds: „An einem Programm dieser Größe sind viele Parteien beteiligt, und die mussten wir alle unter einen Hut bringen. Das war ein echter Kraftakt für die EIB-Gruppe.“