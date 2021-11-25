Wenn Catherine Schreiber erklären muss, warum das Multiorganunterstützungsgerät ADVOS so revolutionär ist, erinnert sie gerne an die Vorstellung des ersten iPhone 2007: „Das war spektakulär. Und wissen Sie, warum? Weil Sie mit dem iPhone zum allerersten Mal viele verschiede Geräte in einem Telefon bekamen.“

Beim ADVOS multi gilt das gleiche Prinzip – nur, dass das Gerät Leben rettet. Wer einmal eine Intensivstation gesehen hat, kennt das abschreckende Durcheinander aus piepsenden Apparaten und Bildschirmen, Schläuchen und Kabeln, das schwerkranke Menschen am Leben hält. ADVOS kombiniert drei dieser Apparate in einem Gerät und vereinfacht die Behandlung dadurch erheblich.

Das in Europa zugelassene Gerät unterstützt die drei wichtigsten Entgiftungsorgane des Körpers: Leber, Lunge und Nieren. Normalerweise brauchen Intensivpatienten für jedes Organ ein Gerät, und dann müssen noch der Säure-Basen-Haushalt korrigiert und die Entgiftung stabil gehalten werden.