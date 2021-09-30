Beim Einkauf kommen wiederverwendbare „smarte Becher“ zum Einsatz, die mit den Kapseln in den Läden kommunizieren. Die MIWA-App liefert Informationen über das Produkt und sogar über den Becher. Sie gibt auch an, wie oft er schon benutzt wurde.

Kundinnen und Kunden können den Becher wiederverwenden oder beim nächsten Ladenbesuch gegen einen neuen eintauschen. Vor neuem Gebrauch werden die Kapseln und Becher von MIWA gereinigt und aufbereitet. Abgenutzte oder kaputte Kapseln und Becher gehen zum Recycling an das Unternehmen zurück.

MIWA gehörte 2018 zu den Finalisten des Wettbewerbs für Soziale Innovation. Damit fördert das EIB-Institut kreative Projekte, die Lösungen für ökologische und gesellschaftliche Probleme bieten. Das Unternehmen hat mehrere weitere Auszeichnungen erhalten, u. a. den New Plastics Economy Innovation Prize der Ellen MacArthur Foundation.

Innovative Bestandsverfolgung

Das 2015 gegründete Unternehmen ist inzwischen auf 20 Beschäftigte angewachsen und in Tschechien sowie mit Pilotprojekten auch in der Schweiz und Österreich tätig. Eine Expansion in andere europäische Länder ist geplant. Nestlé-Läden in der Schweiz verwenden MIWA-Kapseln und ‑Becher für zwei Produkte: Purina Tiernahrung und Nescafé.

Laut Ivana Sobolikova, bei MIWA für den Bereich „Investor Relations and Impact“ zuständig, unterscheidet sich das digitalisierte System deutlich von den in Läden üblichen Lebensmittelspendern. Das MIWA-System bietet erhebliche Vorteile, vor allem für große Marken mit hohen Hygienestandards und strengen Qualitätskontrollen.

„Zunächst einmal hilft es bei der Verfolgung und Verwaltung des Kapselbestands. Das ist für jedes wiederverwendbare Verpackungssystem sehr wichtig. So wird sichergestellt, dass genau die richtige Anzahl von Kapseln und Bechern im Umlauf ist und keine verloren gehen. Die Produkte können auch leicht zurückverfolgt werden. Ist eine Produktcharge verunreinigt, lässt sich sehr leicht herausfinden, wo sich alle Kapseln dieser Charge befinden. Wir können die Waren ganz einfach zurückrufen oder sogar Kapseln sperren, die sich bereits im Regal befinden.“