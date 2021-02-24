Täglicher Gesundheitscheck per Telefon

„Wir wollen, dass versorgungsbedürftige Senioren zu Hause betreut werden können“, so María González Manso. „Unsere KI-Stimme spricht wie eine Krankenschwester mit den Patienten.“

Gleichzeitig entlastet die Plattform Krankenhäuser und Gesundheitsdienste: Sie können die Anzahl ihrer Patienten besser steuern und sich so zeitnah um diejenigen kümmern, die Hilfe brauchen.

Tucuvi gehörte zu den Finalisten des Wettbewerbs für Soziale Innovation 2020. Mit dieser Leitinitiative fördert und prämiert das EIB-Institut die besten europäischen Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor allem eine soziale, ethische oder ökologische Wirkung anstreben.

Tucuvi arbeitet mit mehreren Krankenhäusern und Gesundheitsdiensten in Spanien und Portugal zusammen. Nun will das Unternehmen nach Südamerika expandieren. Bis Ende 2021 soll die Plattform 100 000 Patientinnen und Patienten erreichen.

Tucuvi passt sein Programm an den Bedarf des jeweiligen Krankenhauses oder Gesundheitsdienstes an. Für jede Region und für jede zu überwachende Krankheit muss die KI „geschult“ werden. Nur so kann sie die richtigen Fragen stellen und die Dialekte und Ausdrucksweisen älterer Patientinnen und Patienten verstehen. Dieser Lernprozess dauert bis zu drei Monate. „Danach lernt die KI von allein“, versichert María González Manso.

Soforthilfe in der Covid-19-Krise

Das Programm von Tucuvi hilft Patienten mit chronischen Herzproblemen, Krebs- und Atemwegserkrankungen. Je nach Bedarf des Gesundheitsdienstes kann Tucuvi verschiedene Leistungen erbringen. Zum Beispiel bietet die Plattform für Patienten mit Demenz oder Alzheimer Spiele an, die Gedächtnis, Sprache und kognitive Fähigkeiten stimulieren.

Tucuvi hat auch in der Covid-19-Krise geholfen. „Wir arbeiten mit einem Krankenhaus zusammen, das häusliche Covid-Kranke kontinuierlich überwacht. 85 Prozent der Anrufe bearbeitete unser System eigenständig, und nur 15 Prozent mussten wir an das Krankenhaus weiterleiten. Dadurch konnte das Personal Zeit sparen und sich um die Kranken kümmern, die wirklich Hilfe brauchten.“