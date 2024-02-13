„Wir helfen verschiedenen Sektoren in Ägypten. Aber allein mit den Verkehrsprojekten erreichen wir sehr viel für Umwelt, Wirtschaft, Arbeitsplätze, Bildung, Gesundheit und die Menschen“, erzählt Tarek Mohammed aus dem EIB-Büro in Kairo.

Er arbeitet dort an Projekten wie der Modernisierung der U-Bahn in Kairo oder den Stadt- und Straßenbahnverbindungen in Alexandria, der zweitgrößten Stadt des Landes. „Kairo ist bei der Luftqualität weltweit eines der Schlusslichter, aber wir wollen den Verkehr hier und in anderen ägyptischen Städten umkrempeln“, erklärt Mohammed. „Das bedeutet: weniger Autoverkehr, weniger fossile Brennstoffe, moderne Mobilität und weniger Emissionen.”

Der öffentliche und der private Sektor investieren außerdem in die grüne Wende, die Kreislaufwirtschaft, Erneuerbare und eine moderne Landwirtschaft in Ägypten. In den großen Städten sind Recyclingcontainer mancherorts bereits gang und gäbe. Sogar an Geldautomaten wird zum Wohle der Umwelt um Verzicht auf eine Quittung gebeten. Auf der 27. UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh im Jahr 2022 gab das Land die NWFE-Initiative (Wasser, Nahrung und Energie zusammen denken) bekannt. Neben einer engeren Zusammenarbeit mit globalen Partnern geht es dabei um Mittel in Milliardenhöhe für den Umweltschutz und eine bessere Zukunft des Landes. Mit seinem Zukunftsplan für 2030 will Ägypten außerdem die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung erreichen: indem es Armut und Ungleichheit bekämpft, Technologie fördert und die Treibhausgasemissionen verringert.

„Wir leben doch alle auf diesem Planeten. Deshalb wollen wir der Welt zeigen, dass uns das wichtig ist“, erklärt Mohamed Wael Nasser, Leiter Produktentwicklung der Großdruckerei Roto House. Die Firma hat massiv investiert, um die Lösemittelemissionen in ihrem Werk nahe Kairo zu senken. 2020 erhielt sie dafür einen Kredit der Bank of Alexandria über 2,5 Millionen Euro. Möglich gemacht haben diesen Kredit ein Rahmendarlehen der EIB von 20 Millionen Euro 2018 und ein ähnliches Darlehen 2023 über 15 Millionen Euro, jeweils zur Förderung kleiner Unternehmen.

„Das sind sehr große Investitionen, aber für uns ist es eine Win-win-Situation“, freut sich Nasser. „Es hilft unserem Geschäft, wenn die Kunden wissen, dass uns die Umwelt am Herzen liegt. Und es hilft dem Klimaschutz. Jetzt schädigen wir die Ozonschicht nicht mehr.“