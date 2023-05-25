Das Faxgerät hat ausgedient, möchte man meinen. Aber nicht im Gesundheitswesen, sagt Muhammad Ali Khan, Mitgründer des Start-ups Pillio.

Die mangelnde Digitalisierung der Medizin in Europa „ist eine große Belastung für Pflegekräfte und Ärzte“, so Khan. „Sie halten das System am Laufen, aber lange kann das so nicht mehr gehen.“

In Deutschland, wo Pillio herkommt, erhalten Pflegekräfte wöchentlich Tausende Medikationspläne von den Ärztinnen und Ärzten ihrer chronisch kranken Patienten. Die faxen sie an Apotheken, die die Daten händisch in ihre eigenen Systeme eingeben. „Für jede Änderung geht ein weiteres Fax raus, damit die Apotheke die Eingaben ändert“, erläutert Khan. So verbringt eine Pflegekraft nicht selten drei bis vier Stunden am Tag nur mit Papierkram.

Pillio will das ändern und die manuellen Abläufe digitalisieren, die das System überlasten,

Pflegekräfte erschöpfen und ihnen weniger Zeit lassen, sich um ihre Patienten zu kümmern. „Wir wollen die Abläufe radikal vereinfachen und die Technik modernisieren, die noch aus den 1980ern stammt.“