Stellen Sie sich vor, Sie müssen dringend zur Toilette, schaffen es aber nicht rechtzeitig. Höchst unangenehm, und doch ein Problem für viele Menschen. Allein in Europa leiden rund 20 Millionen Menschen an Stuhlinkontinenz. Blaseninkontinenz ist sogar noch häufiger.

Die österreichische Biotech-Firma Innovacell arbeitet nun an Zelltherapien, die das Problem lösen könnten. Dabei werden patienteneigene Muskelvorläuferzellen in den verletzten oder geschwächten Schließmuskel injiziert, damit er sich regeneriert und wieder normal funktioniert.

Im Dezember 2021 erhielt Innovacell 15 Millionen Euro als Venture Loan von der Europäischen Investitionsbank. Damit kann das Unternehmen seine klinischen Studien in der letzten Phase zügig vorantreiben und die Konkurrenz auf Abstand halten, nachdem die Pandemie die Entwicklung verzögerte.

„Es gibt ein US-Unternehmen, das an einer vergleichbaren Therapie arbeitet. Die sind in der Entwicklung mindestens fünf Jahre hinter uns“, sagt Ekkehart Steinhuber, der Vorstandsvorsitzende von Innovacell. „Das Darlehen war wichtig, weil es den Investoren signalisiert hat, dass wir auf absehbare Zeit genug Geld haben.“

Hoffnung auf eine bessere Lebensqualität

Mit Inkontinenz haben vor allem Ältere zu kämpfen. Sie ist der zweithäufigste Grund, warum Menschen in ein Pflegeheim kommen. Aber auch Jüngere sind betroffen – Frauen zum Beispiel, deren Schließmuskel bei der Geburt eines Kindes verletzt wurde.

„Das Problem wird unterschätzt. Die Patienten gehen oft nicht zum Arzt, weil der Krankheit ein Stigma anhaftet“, sagt Valeria Iansante, die als Life-Science-Spezialistin bei der Europäischen Investitionsbank arbeitet. Die Betroffenen schämen sich und schränken ihr Leben ein, nur damit sie jederzeit schnell zu einer Toilette können. Sie vermeiden Sport und andere Aktivitäten, viele werden depressiv.

Bislang gibt es „nicht wirklich viel, was man tun kann, um das Problem in den Griff zu bekommen“, sagt Iansante. Die gängigen Behandlungen reichen von Ernährungsumstellung und Physiotherapie über Medikamente bis hin zu Elektrostimulation und verschiedenen Operationen. Manche davon sind schwere Eingriffe, die oft nicht dauerhaft helfen.

Langfristige Heilung nach einmaliger Injektion

Innovacell geht einen anderen Weg. Dazu wird ein kirschkerngroßes Stück Gewebe aus dem Brustmuskel der Patientin oder des Patienten entnommen – und zwar unter dem Arm, damit keine sichtbaren Narben bleiben. Aus dem Gewebe isoliert das Unternehmen Stammzellen, entwickelt sie zu Muskelvorläuferzellen und vermehrt sie. Diese Zellen werden dann in den Schließmuskel injiziert und helfen ihm, sich zu regenerieren, sodass er wieder normal funktioniert.