Unsere Umfrage ergibt, dass fast 70 Prozent der Banken in Subsahara-Afrika an der Vergabe grüner Kredite interessiert sind. Knapp 55 Prozent beziehen bei der strategischen Planung den Klimawandel aktiv ein. Und mehr als 40 Prozent beschäftigen Fachleute, die sich speziell mit erneuerbaren Energien befassen. Allerdings bieten nur etwa 10 Prozent tatsächlich grüne Finanzierungen an.

Wir fassen hier die wichtigsten Erkenntnisse unserer Analyse zu grünen Finanzierungen zusammen. Weitere Einzelheiten zu den Finanzsektoren in Afrika finden Sie in unserem Bericht Finance in Africa .

Afrikanische Geldgeber fangen an, die Chancen der Digitalisierung und des grünen Finanzwesens zu nutzen. In vielen Sektoren hat die Pandemie die Digitalisierung beschleunigt. Banken brauchen jetzt Hilfe, um ihr Geschäft weiter zu digitalisieren, mehr grüne Finanzierungen auf den Weg zu bringen und die Risiken zu steuern. Internationale Finanzinstitutionen wie die EIB werden öffentliche und private Einrichtungen auch künftig unterstützen – denn einem grünen, digitalen Finanzsektor für alle gehört die Zukunft.

Auf der Suche nach grünen Partnern

Die Europäische Investitionsbank will die Entwicklung weltweit entscheidend voranbringen. Dazu arbeiten wir eng mit afrikanischen Finanzinstituten zusammen, die an grünen Finanzierungen interessiert sind. 2020 stellten die EIB und die African Export-Import Bank 300 Millionen US-Dollar für einen Covid-19-Wiederaufbaufonds bereit, der Betriebe in besonders pandemiebetroffenen Branchen unterstützt. 25 Prozent der Mittel sind für grüne Projekte bestimmt. Die EIB beteiligt sich auch an der Klimaschutzfazilität der Entwicklungsbank für das südliche Afrika. Dieses neue Instrument soll Klimaprojekte des Privatsektors im südlichen Afrika beschleunigen.

Gemeinsam mit der luxemburgischen Regierung haben wir die Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB eingerichtet, die über Fonds in Afrika und anderen Regionen in den Klimaschutz investiert. 2021 gab die EIB eine Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Entwicklungsbank bekannt, um noch mehr Projekte auf den Weg zu bringen. Dazu gehören auch Vorhaben für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Afrikanische Banken sind sich bewusst, dass der Klimawandel in ihren Kreditportfolios Spuren ziehen wird. Denn häufigere Dürren beeinträchtigen die Landwirtschaft, und die steigenden Meeresspiegel verschlingen Land. Gleichzeitig muss die Infrastruktur modernisiert werden, um höheren Temperaturen trotzen zu können. Die Welt nimmt Kurs auf Klimaneutralität. Das zwingt afrikanische Volkswirtschaften, die von der Ölförderung oder anderen CO 2 -intensiven Branchen abhängen, andere Einnahmequellen und Jobmöglichkeiten zu erschließen.

Wie unsere Umfrage zeigt, haben die meisten afrikanischen Banken Kredite an gefährdete Sektoren in den Büchern, und sie sind sich des Risikos bewusst: 70 Prozent gaben an, Klimarisiken bei der Kreditprüfung zu berücksichtigen; 40 Prozent bewerten dieses Risiko auf Portfolioniveau. Doch nur 27 Prozent änderten ihre Kreditkonditionen aufgrund des Klimarisikos, und genauso viele helfen ihren Kunden, Klimarisiken anzugehen und Investitionen anzupassen.