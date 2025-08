Beschreibung

Die Investitionsumfrage der EIB liefert in dieser Form einmalige Einblicke in die Investitionslandschaft der Europäischen Union. Sie gibt Aufschluss über den Finanzierungsbedarf von Unternehmen und die Zwänge, die sie am Investieren hindern. Die Neuauflage 2020 der Umfrage zeigt, welche Spuren Covid-19 in den Investitionsplänen hinterlassen hat und wie europäische Firmen nun in digitale Technologien investieren. Außerdem beleuchten wir, wie die Unternehmen dem Klimawandel begegnen und sich auf eine kohlenstoffarme Zukunft vorbereiten. Für die Umfrage wurden 12 000 Unternehmen in den 27 Ländern der Europäischen Union und eine Vergleichsstichprobe im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten befragt.

Der Bericht enthält die Ergebnisse 2020 für die EU.

Zu den Ergebnissen der Investitionsumfrage der EIB für die einzelnen EU-Länder.