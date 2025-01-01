Partnerschaften für besseren Wohnraum

Gemeinsam mit ihren Partnern fördert die EIB-Gruppe sowohl Sanierungen als auch den Bau von nachhaltigem, bezahlbarem Wohnraum. Unser Spektrum reicht von Wohnprojekten in kleinen Städten und ländlichen Gebieten, die mit dem demografischen Wandel kämpfen, bis zu Entwicklungsprojekten in Großstädten mit akuter Wohnungsnot.

Wir unterstützen das Ziel „Bessere Förderung“ im Rahmen der Wohnungspartnerschaft der EU-Städteagenda. Gemeinsam mit unseren Partnern fördern wir neue bezahlbare und nachhaltige Wohnansätze in Übergangsländern, in denen es kaum Wohnungsinitiativen und noch keinen klaren Regelungsrahmen gibt.