Was wir für Sie tun können

Wir bieten finanzielle Lösungen für Wohnungsgesellschaften, Kommunen und Unternehmen im Wohnsektor, unabhängig von ihrer Größe

Was wir bieten

Finanzierung und Beratung für Ihr Wohnprojekt

Ob kleines Unternehmen oder Start-up, Großkonzern oder Behörde: Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.

Bauunternehmen, Lieferanten von Baustoffen und Ausrüstung

Vom innovativen Tech-Start-up bis zum etablierten Hersteller: Wir bieten Finanzierung und Beratung für die Entwicklung und Umsetzung modernster Baulösungen.

Förderung

Wohnungsgesellschaften

Mit unseren Produkten und Dienstleistungen unterstützen wir den Bau und die Sanierung von bezahlbarem und energieeffizientem Wohnraum. Unser Angebot richtet sich dabei an öffentliche und private Wohnungsunternehmen, lokale und regionale Behörden, gemeinnützige Organisationen, Bauträger und Eigentümergemeinschaften.

Förderung

Finanzintermediäre

Geschäftsbanken, öffentliche Banken und Fonds leiten die Finanzierungen der EIB-Gruppe an Wohnprojekte und an Endkreditnehmer in Europa weiter.

Förderung

Unsere Kunden

Frankreich: In’li schafft mithilfe der EIB-Gruppe bezahlbaren Wohnraum

Mit einem innovativen Kredit der EIB-Gruppe schafft der französische Wohnungsanbieter In’li im angespannten Mietmarkt der Île-de-France bezahlbaren, energieeffizienten Wohnraum für Arbeitnehmende der Mittelschicht und junge Erwerbstätige.

custom-preview

Bau | Sanierung | Innovation

Projekte, die wir finanzieren können

Innovatives Wohnen Sanierter Wohnraum Wohnungsneubau

Wir investieren in Forschung, Entwicklung und Innovation im Bau- und im Baustoffsektor. Dazu gehören neben dem Aufbau von Fertigungskapazitäten auch die Dekarbonisierung und Digitalisierung des Bausektors.

  • Digitalisierung des Bausektors (vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen) 
  • Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte in den Bereichen Fertigung und Bau 
  • Investitionen in Innovationen für Unternehmen in der Bau-Lieferkette 
  • Wissenschafts- und Industrieparks für Forschung, Demonstration oder Inkubation industrieller Bautechnologien
Eggtronic

Wir fördern vorrangig die Sanierung von Bestandswohnungen, um die Energieeffizienz zu steigern, die Qualität von bezahlbarem Wohnraum zu verbessern und leer stehende Gebäude wieder nutzbar zu machen.

Was wir konkret fördern:

  • energetische Sanierung des Wohnungsbestands
  • Sanierung von bezahlbarem Wohnraum, um die Qualität von alten und leer stehenden Wohnungen zu verbessern

Green Eligibility Checker

Mit unserem Green Eligibility Checker können Finanzpartner prüfen, ob ihre Projekte die grünen Kriterien der EIB erfüllen.

Bewertung starten  

Wir investieren vor allem in Neubauprojekte und die zugehörige Infrastruktur, um das Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu erhöhen und Wartezeiten zu verkürzen. Bezahlbarer Wohnraum wird zu Preisen unter Marktniveau angeboten – für Menschen, die sich sonst keine Wohnung leisten könnten. Wir finanzieren auch besonders energieeffiziente Neubauten zum Marktpreis, sofern sie Energieeffizienzstandards erfüllen, die über die EU-Vorgaben hinausgehen.   

Unsere Projekte betreffen Wohnraum, der in verschiedenen EU-Ländern unter „Sozialwohnungen“, „kommunalen Wohnraum“, „öffentlichen Wohnungsbau“ oder „bezahlbaren Wohnraum“ fällt. Darüber hinaus unterstützen wir:

  • Flüchtlingsunterkünfte und Aufnahmezentren
  • Wohnheime für Studierende und Auszubildende
  • Wohnungen für wichtige Berufsgruppen und Saisonkräfte
  • Pflegeheime und Seniorenwohnungen 
Vivawest

Unser Ansatz

Investitionskriterien und Vorkehrungen

Wohnraum wird zunehmend als Finanzanlage betrachtet und nicht als Ort zum Leben oder ein Menschenrecht. Die Aussicht auf hohe Kapitalgewinne erschwert die Lage in Europa zusätzlich. Durch die „Finanzialisierung“ neuer Wohnprojekte könnten die Preise steigen, was die Wohnungskrise verschärfen würde.

Wir wissen um diese Risiken, und wir dämmen sie aktiv ein. Zusammen mit dem öffentlichen und dem privaten Sektor arbeiten wir daran, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und Wohnen energieeffizienter zu machen.

Je nach Art des Projekts und rechtlichem Rahmen berücksichtigen wir verschiedene Investitionskriterien und sichern uns ab. Denn die von uns geförderten Projekte sollen dem öffentlichen Interesse dienen.

Beispiele:

  • Kreditbedingungen (z. B. beim Weiterverkauf von Eigenheimen)
  • Kreditfazilitäten mit Investitionskriterien
  • Prüfung von Vorschriften und deren Nutzung (z. B. zu Räumung und Mietfestsetzung)

Beratung für Ihr Wohnprojekt

Unser Beratungsangebot kann ergänzend zu einer Finanzierung der EIB-Gruppe, aber auch unabhängig davon in Anspruch genommen werden.

Beratung zu Finanzinstrumenten

fi-compass

fi-compass richtet sich an Behörden, die für die geteilte Mittelverwaltung mit der Europäischen Kommission zuständig sind. Ihnen gibt fi-compass praktisches Know-how und Lern-Tools zu Finanzinstrumenten an die Hand, etwa in Form von Handbüchern, Factsheets, Fallstudien, Seminaren und Networking-Veranstaltungen.

Zu fi-compass  

Beratung für den öffentlichen und den privaten Sektor

ELENA

Das Europäische Finanzierungsinstrument für nachhaltige Energieprojekte von Städten und Regionen (ELENA) berät Behörden und private Einrichtungen bei der Planung und Umsetzung von Energieeffizienz- und gebäudeintegrierten Erneuerbare-Energien-Projekten und zu innovativen Lösungen im Stadtverkehr.

Zu ELENA  

Öffentlich-private Partnerschaften

EPEC

Das Europäische PPP-Kompetenzzentrum (EPEC) bündelt die Expertise seiner Mitglieder, seiner nationalen oder regionalen PPP-Stellen und der Europäischen Kommission und bietet neben Hilfe bei der Umsetzung auch Marktinformationen sowie praktische Tools für PPP-Projekte.

Zum EPEC  

Technische Hilfe für Regionen

TARGET

Technische Hilfe für Regionen in der Energiewende (TARGET) bietet kostenlose technische Hilfe für EU-Regionen, die stark von Steinkohle, Torf und Ölschiefer abhängen. So können sie Projekte für saubere Energien und mehr Energieeffizienz entwickeln.

Zu TARGET  

Hilfe für Städte und Regionen

JASPERS

JASPERS hilft beim Kompetenzaufbau und bietet horizontale Unterstützung, technische und methodische Projektberatung während des gesamten Projektzyklus sowie Unterstützung bei der Projektprüfung.

Zu JASPERS  

Beratung für Finanzinstitute

Green Gateway

Green Gateway versorgt Finanzintermediäre mit digitalen Tools, um grüne Projekte zu prüfen und über diese Projekte zu berichten. Neben einer Bewertung der Förderfähigkeit und Wirkungsmessung bietet das Portal auch Leitlinien, Fallstudien und E-Learning-Material.

Zu Green Gateway  

PASSA – Projektberatungsvertrag

PASSA

PASSA unterstützt nationale Behörden beim Management von EU-Fonds und bei der strategischen Umsetzung von Projekten. Das Programm bietet maßgeschneiderte Beratung für Projektteams und Kommunen, die Investitionen im öffentlichen Sektor durchführen.

Zu PASSA  

Für bessere soziale Infrastruktur und Dienste

InvestEU

Die EIB bietet technische und finanzielle Beratung für Projekte in den Bereichen Wohnen, soziale Infrastruktur und Teilhabe. Sie hilft damit vulnerablen Gruppen und unterstützt öffentlich-private Partnerschaften auf lokaler Ebene.

Mehr dazu  

InvestEU-Beratungsplattform

Die InvestEU-Beratungsplattform ist eine zentrale Anlaufstelle für Projektträger und Finanzpartner, die interessiert sind an Beratung, Kompetenzaufbau und technischer Hilfe zu zentral verwalteten EU-Mitteln.

Zur InvestEU-Beratungsplattform  