Was wir für Sie tun können

Wir investieren vor allem in Neubauprojekte und die zugehörige Infrastruktur, um das Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu erhöhen und Wartezeiten zu verkürzen. Bezahlbarer Wohnraum wird zu Preisen unter Marktniveau angeboten – für Menschen, die sich sonst keine Wohnung leisten könnten. Wir finanzieren auch besonders energieeffiziente Neubauten zum Marktpreis, sofern sie Energieeffizienzstandards erfüllen, die über die EU-Vorgaben hinausgehen.

Unsere Projekte betreffen Wohnraum, der in verschiedenen EU-Ländern unter „Sozialwohnungen“, „kommunalen Wohnraum“, „öffentlichen Wohnungsbau“ oder „bezahlbaren Wohnraum“ fällt. Darüber hinaus unterstützen wir: