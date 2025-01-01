Was wir für Sie tun können

Was wir bieten
Finanzierung und Beratung für Ihr Wohnprojekt
Ob kleines Unternehmen oder Start-up, Großkonzern oder Behörde: Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.
Bauunternehmen, Lieferanten von Baustoffen und Ausrüstung
Vom innovativen Tech-Start-up bis zum etablierten Hersteller: Wir bieten Finanzierung und Beratung für die Entwicklung und Umsetzung modernster Baulösungen.
Wohnungsgesellschaften
Mit unseren Produkten und Dienstleistungen unterstützen wir den Bau und die Sanierung von bezahlbarem und energieeffizientem Wohnraum. Unser Angebot richtet sich dabei an öffentliche und private Wohnungsunternehmen, lokale und regionale Behörden, gemeinnützige Organisationen, Bauträger und Eigentümergemeinschaften.
Finanzintermediäre
Geschäftsbanken, öffentliche Banken und Fonds leiten die Finanzierungen der EIB-Gruppe an Wohnprojekte und an Endkreditnehmer in Europa weiter.
Unsere Kunden
Frankreich: In’li schafft mithilfe der EIB-Gruppe bezahlbaren Wohnraum
Mit einem innovativen Kredit der EIB-Gruppe schafft der französische Wohnungsanbieter In’li im angespannten Mietmarkt der Île-de-France bezahlbaren, energieeffizienten Wohnraum für Arbeitnehmende der Mittelschicht und junge Erwerbstätige.
Bau | Sanierung | Innovation
Projekte, die wir finanzieren können
Wir investieren in Forschung, Entwicklung und Innovation im Bau- und im Baustoffsektor. Dazu gehören neben dem Aufbau von Fertigungskapazitäten auch die Dekarbonisierung und Digitalisierung des Bausektors.
- Digitalisierung des Bausektors (vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen)
- Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte in den Bereichen Fertigung und Bau
- Investitionen in Innovationen für Unternehmen in der Bau-Lieferkette
- Wissenschafts- und Industrieparks für Forschung, Demonstration oder Inkubation industrieller Bautechnologien
Wir fördern vorrangig die Sanierung von Bestandswohnungen, um die Energieeffizienz zu steigern, die Qualität von bezahlbarem Wohnraum zu verbessern und leer stehende Gebäude wieder nutzbar zu machen.
Was wir konkret fördern:
- energetische Sanierung des Wohnungsbestands
- Sanierung von bezahlbarem Wohnraum, um die Qualität von alten und leer stehenden Wohnungen zu verbessern
Green Eligibility Checker
Mit unserem Green Eligibility Checker können Finanzpartner prüfen, ob ihre Projekte die grünen Kriterien der EIB erfüllen.
Wir investieren vor allem in Neubauprojekte und die zugehörige Infrastruktur, um das Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu erhöhen und Wartezeiten zu verkürzen. Bezahlbarer Wohnraum wird zu Preisen unter Marktniveau angeboten – für Menschen, die sich sonst keine Wohnung leisten könnten. Wir finanzieren auch besonders energieeffiziente Neubauten zum Marktpreis, sofern sie Energieeffizienzstandards erfüllen, die über die EU-Vorgaben hinausgehen.
Unsere Projekte betreffen Wohnraum, der in verschiedenen EU-Ländern unter „Sozialwohnungen“, „kommunalen Wohnraum“, „öffentlichen Wohnungsbau“ oder „bezahlbaren Wohnraum“ fällt. Darüber hinaus unterstützen wir:
- Flüchtlingsunterkünfte und Aufnahmezentren
- Wohnheime für Studierende und Auszubildende
- Wohnungen für wichtige Berufsgruppen und Saisonkräfte
- Pflegeheime und Seniorenwohnungen
Unser Ansatz
Investitionskriterien und Vorkehrungen
Wohnraum wird zunehmend als Finanzanlage betrachtet und nicht als Ort zum Leben oder ein Menschenrecht. Die Aussicht auf hohe Kapitalgewinne erschwert die Lage in Europa zusätzlich. Durch die „Finanzialisierung“ neuer Wohnprojekte könnten die Preise steigen, was die Wohnungskrise verschärfen würde.
Wir wissen um diese Risiken, und wir dämmen sie aktiv ein. Zusammen mit dem öffentlichen und dem privaten Sektor arbeiten wir daran, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und Wohnen energieeffizienter zu machen.
Je nach Art des Projekts und rechtlichem Rahmen berücksichtigen wir verschiedene Investitionskriterien und sichern uns ab. Denn die von uns geförderten Projekte sollen dem öffentlichen Interesse dienen.
Beispiele:
- Kreditbedingungen (z. B. beim Weiterverkauf von Eigenheimen)
- Kreditfazilitäten mit Investitionskriterien
- Prüfung von Vorschriften und deren Nutzung (z. B. zu Räumung und Mietfestsetzung)
Beratung für Ihr Wohnprojekt
Unser Beratungsangebot kann ergänzend zu einer Finanzierung der EIB-Gruppe, aber auch unabhängig davon in Anspruch genommen werden.
Beratung zu Finanzinstrumenten
fi-compass
Beratung für den öffentlichen und den privaten Sektor
ELENA
Öffentlich-private Partnerschaften
EPEC
Technische Hilfe für Regionen
TARGET
Hilfe für Städte und Regionen
JASPERS
Beratung für Finanzinstitute
Green Gateway
PASSA – Projektberatungsvertrag
PASSA
Für bessere soziale Infrastruktur und Dienste
InvestEU
InvestEU-Beratungsplattform
Die InvestEU-Beratungsplattform ist eine zentrale Anlaufstelle für Projektträger und Finanzpartner, die interessiert sind an Beratung, Kompetenzaufbau und technischer Hilfe zu zentral verwalteten EU-Mitteln.