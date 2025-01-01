Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Unser Angebot

TechEU Plattform – Ein One-Stop-Shop für die Finanzierung innovativer Unternehmen und Projekte in Europa

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), bietet unter TechEU unterschiedliche Finanzierungen an. Damit deckt sie den vielschichtigen Kapitalbedarf von Unternehmens entlang des gesamten Geschäfts- oder Innovationszyklus vom Labor bis zum Markt.

Start-ups und Wachstumsunternehmen Etablierte und große Unternehmen

Risikokapital

Der EIF investiert in Partnerfonds, die auf Risikokapital spezialisiert sind. So unterstützt er über indirekte Beteiligungen Unternehmen entlang des gesamten Innovationslebenszyklus, vom Technologietransfer über Start-ups bis zu späteren Wachstums- und Scale-up-Phasen.

Venture Debt

Wir bieten ein Venture-Debt-Produkt mit langer Laufzeit speziell für wachstumsstarke innovative Unternehmen. Es ergänzt unsere Risikokapital-Finanzierungen und ist bei Endfälligkeit rückzahlbar. Die Vergütung richtet sich nach dem Eigenkapitalrisiko.

Beratung

Wir bieten vielfältige Beratung in allen Phasen des Projektzyklus und darüber hinaus. Damit Sie Ihre Projekte realisieren können.

Bankkredite für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Wir bieten KMU-Darlehen für Innovationen und Digitalisierung. Dabei arbeiten wir mit Finanzpartnern der EIB und des EIF zusammen, zum Beispiel mit Banken und anderen Finanzierungsanbietern.

Direkte Ko-Investitionen

An einigen der besten Start-ups und Scale-ups in Europa sind wir als Ko-Investor auch direkt beteiligt. So tragen wir dazu bei, dass sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können, und verstärken unseren Impact bei Kernprioritäten der EU, etwa Klima und Deeptech.

European Tech Champions Initiative – ETCI

Wir investieren in große Risikokapitalfonds, die europäischen Technologieunternehmen in späten Wachstumsphasen Kapital bereitstellen.

Investment Readiness Checker

Sie sind reif für eine Investition? Wenn Sie ein europäisches Start-up oder Scale-up für Cleantech, Life Sciences oder digitale Technologien sind, erfahren Sie hier, wie wir Ihre Ziele unterstützen können.

Finanzierung beantragen  

Bitte beachten: Bei indirekten Finanzierungen ist es der jeweilige Finanzpartner, der Ihren Antrag nach seinen eigenen internen Regeln und Verfahren prüft.

Informieren Sie sich über weitere Finanzierungsoptionen des Europäischen Innovationsrats und des Europäischen Forschungsrats.
Mehr Infos zur Start-up- und Scale-up-Strategie der EU (Europäische Kommission).

Fremdkapital

Für Scale-ups und Unternehmen, die revolutionäre Technologien entwickeln, bieten wir maßgeschneiderte Fremdfinanzierungen. Unser Angebot umfasst Investitionskredite und Projektfinanzierungen.

Garantien

Wir bieten unterschiedliche Garantieinstrumente, entweder für einzelne oder für mehrere Projekte. Für kleine Unternehmen und Midcaps erschließen wir zusätzliche Finanzierungen, indem wir einen Teil der möglichen Verluste absichern.

European Tech Champions Initiative

Wir erweitern unser Flaggschiff-Programm für europäische Technologiefirmen. ETCI 2.0 unterstützt Megafonds und mittlere Fonds.

Bankkredite für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Wir bieten KMU-Darlehen für Innovationen und Digitalisierung. Dabei arbeiten wir mit Finanzpartnern der EIB und des EIF zusammen, zum Beispiel mit Banken und anderen Finanzierungsanbietern.

Risikokapital

Der EIF investiert in Partnerfonds, die auf Risikokapital spezialisiert sind. So unterstützt er über indirekte Beteiligungen Unternehmen entlang des gesamten Innovationslebenszyklus, vom Technologietransfer über Start-ups bis zu späteren Wachstums- und Scale-up-Phasen.

Direkte Ko-Investitionen

An einigen der besten Start-ups und Scale-ups in Europa sind wir als Ko-Investor auch direkt beteiligt. So tragen wir dazu bei, dass sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können, und verstärken unseren Impact bei Kernprioritäten der EU, etwa Klima und Deeptech.

Wir beraten Sie

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Bitte beachten: Bei indirekten Finanzierungen ist es der jeweilige Finanzpartner, der Ihren Antrag nach seinen eigenen internen Regeln und Verfahren prüft.

TechEU und der EIF

TechEU finanziert eine breite Palette europäischer Unternehmen, von Start-ups über Wachstumsunternehmen und Scale-ups bis hin zu etablierten Unternehmen.

Beim EIF nutzen wir unsere langjährige Erfahrung und unsere Finanzierungsinstrumente, um die erfolgreiche Umsetzung von TechEU zu unterstützen. Der EIF ist innerhalb der EIB-Gruppe der Finanzierungsarm für kleine und mittlere Unternehmen sowie Midcaps.

Mehr dazu  
custom-preview

Kontakt

Investment Readiness Checker

Sie sind reif für eine Investition? Wenn Sie ein europäisches Start-up oder Scale-up für Cleantech, Life Sciences oder digitale Technologien sind, erfahren Sie hier, wie wir Ihre Ziele unterstützen können.

 Sie haben eine Frage? Kontakt

Finanzierung beantragen  

Medien

Medienanfragen zum Thema TechEU richten Sie bitte an:

Donata Riedel

Allgemeine Fragen

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich an unseren Information Desk.

Information Desk
Tel.: +352 4379-22000

Bleiben Sie informiert

Aktuelles
Mehr Aktuelles
Publikationen
Weitere Publikationen
Material zum Thema