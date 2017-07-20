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AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2017 : 200.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2017
20170333
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 587 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Financing of the promoter's investments in the water and wastewater network of Puglia, Campania and Basilicata over the 2017-2023 period

The project is driven by the need to ensure compliance with the EU and national environmental legislation. The investments will deliver substantial health advantages and environmental quality improvements in the form of a more rational use of water resources, higher ecological quality of surface and groundwater resources, and increased service coverage and quality. Moreover, the project will contribute to climate change adaption and mitigation in a region increasingly affected by droughts and water scarcity. Finally, investments will contribute to stimulate economic growth and employment in less-developed regions of Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments in the water and wastewater sector are expected to have positive net environmental and social impact, considering their focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi Non Tecnica - MONTE SANT’ANGELO Wastewater treatment plant
Datum der Veröffentlichung
17 Feb 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81603030
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Piano di Monitoraggio Ambientale - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82601931
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Relazione Generale del Quadro di Riferimento Progettuale - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82605076
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Maglie Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
6 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82607940
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Relazione Geologica - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82607855
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY
Datum der Veröffentlichung
2 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76969163
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Sintesi Non Tecnica - CAROVIGNO CONDOTTA SOTTOMARIA
Datum der Veröffentlichung
20 Feb 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81593611
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Analisi delle Alternative - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82600882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Elaborati Grafici C - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82830755
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Valutazione di Impatto Acustico - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82600079
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Piano di Gestione Operativa - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82603884
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Piano di Ripristino Ambientale - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82608044
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - BARI OVEST Wastewater treatment plant
Datum der Veröffentlichung
17 Feb 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82355932
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Allegati Grafici - BARI OVEST Wastewater treatment plant
Datum der Veröffentlichung
17 Feb 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82351229
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Sintesi Non Tecnica - BARI OVEST Wastewater treatment plant
Datum der Veröffentlichung
17 Feb 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81570238
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Allegato allo Studio di Impatto Ambientale - MONTE SANT’ANGELO Wastewater treatment plant
Datum der Veröffentlichung
20 Feb 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81582330
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - CAROVIGNO CONDOTTA SOTTOMARIA
Datum der Veröffentlichung
21 Feb 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81575858
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - EIA for MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82822575
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Valutazione di Impatto Odorigeno - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82831447
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Quadro di Riferimento Ambientale - MONTE SANT’ANGELO Wastewater treatment plant
Datum der Veröffentlichung
17 Feb 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81571908
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Allegati Grafici al S.I.A. - Carovigno Condotta Sottamaria
Datum der Veröffentlichung
19 Feb 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82369915
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Relazione Generale del Quadro di Riferimento Programmatico - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82610509
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Piano di Manutenzione - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82607941
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Relazione Generale del Quadro di Riferimento Ambientale - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82609580
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Elaborati Grafici - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82608043
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Sintesi Non Tecnica - Impianto di Depurazione di Bari Est
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94460061
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Impianto di Depurazione di Bari Est
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94466032
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale - Condotta Sottomarina
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2021
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139460272
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Relazione Generale - Impianto di Depurazione San Severo
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2021
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139475494
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi Non Tecnica - Impianto di Depurazione San Severo
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2021
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139467001
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Sintesi Non Tecnica - Condotta Sottomarina
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2021
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139458048
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
254845326
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170333
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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