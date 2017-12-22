Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute mit Acquedotto pugliese (AQP) ein Darlehen über 200 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in das Investitionsprogramm 2017–2022 des größten integrierten Wasserversorgers Süditaliens. Das EIB-Darlehen wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert. Der EFSI ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, die auch als Juncker-Plan bekannt ist.

AQP, das sich vollständig im Eigentum der Region Apulien befindet, versorgt rund 4 Millionen Menschen in Apulien und 30 000 Menschen in der Nachbarregion Kampanien – das sind rund sieben Prozent der gesamten italienischen Bevölkerung. Beide Regionen gehören zu Süditalien, wo eine bessere Wasserinfrastruktur eine wesentliche Voraussetzung für einen höheren Lebensstandard ist. Das Darlehen ist für Investitionen in das Wasserversorgungsnetz von AQP bestimmt, das umfassend erneuert und modernisiert werden muss. Außerdem soll in Wasseraufbereitungsanlagen investiert werden, um eine bessere Trinkwasserversorgung und ‑qualität für die süditalienische Bevölkerung zu gewährleisten.

Bei den Vorhaben von AQP geht es vor allem um die Verringerung von Wasserverlusten, die Sicherung der Anlageneffizienz, die Verbesserung der Wasserqualität, die Erhöhung der pro Kopf verfügbaren Wassermenge, eine größere regionale Abdeckung mit Wasser- und Abwasserdiensten sowie ganz allgemein um die Einhaltung der nationalen und europäischen Umweltvorschriften.

EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco: „Mit diesem Darlehen unterstützen wir ein Vorzeigeprojekt in Süditalien – einem Gebiet, das in der Finanzierungsstrategie der Bank der EU in der Vergangenheit eine zentrale Rolle spielte, in den letzten Jahren aber vor allem im Infrastruktursektor unter einem erheblichen Investitionsmangel gelitten hat. Nicht zuletzt dank der Investitionsoffensive für Europa kann die EIB Acquedotto pugliese günstige Finanzierungsbedingungen anbieten und damit einen finanziellen Zusatznutzen bewirken.“

Karmenu Vella, EU-Kommissar für Umwelt, maritime Angelegenheiten und Fischerei: „Die EU setzt sich dafür ein, dass alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen ermöglichte Darlehen an Acquedotto pugliese wird dazu beitragen, die Trinkwasserqualität für über vier Millionen Menschen in Süditalien zu verbessern.“