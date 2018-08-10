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PV NOOR ATLAS

Unterzeichnung(en)

Betrag
129.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 129.000.000 €
Energie : 129.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2019 : 129.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2019
20160665
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PV NOOR ATLAS
OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 129 million
EUR 272 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet NOOR ATLAS a pour objectif la construction de sept centrales solaires photovoltaiques, à l'est et au sud du royaume du Maroc, totalisant une puissance installée de 240MW.

L'opération constitue la seconde phase du «Programme Solaire Photovoltaique» mis en œuvre par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) pour développer l'énergie solaire dans les territoires reculés au Maroc, conformément à l'objectif du pays d'augmenter la part de l'énergie renouvelable jusqu'à 52% en 2030 et conformément au "Plan solaire marocain" (MSP). Le projet aura des impacts économiques et sociaux positifs. Il contribuera à réduire la dépendance énergétique du pays en améliorant significativement l'empreinte carbone. La réalisation de cette infrastructure fournira également de nouveaux emplois dans un secteur en expansion. Le projet est en cohérence avec le "Plan d'Action Maroc pour la mise en oeuvre du statut avancé (2013-2017)" de l'Union européenne (UE). La Commission européenne a contribué au développement de l'énergie propre et notamment l'énergie solaire au Maroc à travers des programmes d'assistance technique et de financement des infrastructures.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La Banque étudiera les informations fournies lors de l'instruction afin de s'assurer que le projet est conforme à ses normes environnementales et sociales mais aussi aux directives de l'UE. Le projet est situé dans un territoire désertique à distance des zones protégées. Si l'opération était situés dans l'UE, il tomberait sous l'annexe II de la directive sur l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement EIE (2014/52/UE modifiant la directive EIE 2011/92/UE), exigeant des autorités compétentes de déterminer si une EIE est requise. La Banque veillera à ce que le projet soit conforme à la législation nationale, aux principes pertinents des directives de l'UE et aux normes environnementales et sociales de la BEI.

Le promoteur a l'intention de lancer un appel d'offres ouvert et compétitif pour l'ingénierie, le marché et la construction des installations. La Banque exigera que le promoteur s'assure que la mise en œuvre du projet se fera conformément au "Guide de passation de marché" de la Banque.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ONEE - NOOR ATLAS - Cadre de gestion environnementale et sociale du projet solaire photovoltaïque de Noor Atlas
Datum der Veröffentlichung
29 Oct 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83281834
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - ONEE - NOOR ATLAS - Cadre de gestion environnementale et sociale du projet solaire photovoltaïque de Noor Atlas - Résumé non-technique
Datum der Veröffentlichung
29 Oct 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87970451
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONEE - NOOR ATLAS
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87663532
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Site d’Enjil
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172770250
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de Bouanane
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172812001
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Site de Boudnib
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172798159
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de Boudnib
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172749953
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de TanTan
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172798160
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de TaTa
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172804334
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de Bouanane
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172758775
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Site de Bouanane
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172770249
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site d’Enjil
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172798576
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan de Gestion Environmental et Social - Site de TanTan
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172724982
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Site de TanTan
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172724981
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site d’Enjil
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172758778
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Site de TaTa
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172812000
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de TaTa
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172770248
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Site de Boudnib
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
172718719
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Étude d’Impact Environnemental et Social
Datum der Veröffentlichung
26 Apr 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
206505976
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - PV NOOR ATLAS - Plan d’Engagement des Parties Prenantes
Datum der Veröffentlichung
26 Apr 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
206520311
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - PV Noor Atlas Bouanane
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
235652675
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Enjil
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
235657972
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Tata
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
235661922
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Tantan
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
235657614
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas – Ain Beni Mathar
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
235662642
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Boudnib
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
235648479
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160665
Sektor(en)
Energie
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Öffentlich zugänglich
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01/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas Tantan
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01/11/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PV NOOR ATLAS - Plan d'Acquisition de Terrain - PV Noor Atlas – Ain Beni Mathar
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PV NOOR ATLAS
Datenblätter
PV NOOR ATLAS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen