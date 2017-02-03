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CDB CLIMATE ACTION FL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Sektor(en)
Verkehr : 6.000.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Energie : 40.800.000 €
Wasser, Abwasser : 43.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/05/2017 : 6.000.000 €
24/05/2017 : 30.000.000 €
24/05/2017 : 40.800.000 €
24/05/2017 : 43.200.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/05/2017
20160150
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CDB CLIMATE ACTION FL II
Caribbean Development Bank
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 315 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to CDB to finance climate action projects in the Caribbean region

Contributing to the financing of the Caribbean Development Bank's climate action lending programme in its borrowing member countries

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CDB CLIMATE ACTION FL II
Datum der Veröffentlichung
13 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73063786
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160150
Sektor(en)
Energie
Industrie
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Karibik
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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