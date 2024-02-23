Memorandum of Understanding zur Entwicklung nachhaltiger Infrastruktur im Inselstaat

Gemeinsame Fertigstellung eines speziellen EIB-Durchleitungsdarlehens, das nachhaltige Investitionen ankurbelt

Beweis für das Engagement der EIB Global für Investitionen in Klimaschutz und Klimaresilienz im Rahmen der EU-Initiative Global Gateway

Die EIB Global – der Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Entwicklungsfinanzierung – hat heute ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet mit PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), kurz PT SMI, einem indonesischen staatlichen Unternehmen und Katalysator für nachhaltige Entwicklung. Die Absichtserklärung gibt dem gemeinsamen Einsatz für den schnelleren Ausbau nachhaltiger Infrastruktur in Indonesien eine neue Grundlage. Unter anderem soll damit die Umstellung des Landes auf nachhaltige Energie im Sinne der Partnerschaft für eine gerechte Energiewende (JETP) erleichtert werden.

Das Memorandum begründet vor allem eine engere Zusammenarbeit von EIB Global und PT SMI beim Abschluss eines Rahmendarlehens von bis zu 500 Millionen Euro, aus dem förderfähige Investitionen finanziert werden. Das Darlehen, das von PT SMI weitergeleitet wird, richtet sich an öffentliche Einrichtungen und private Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Infrastruktur (einschließlich Initiativen für erneuerbare Energien und Projekte mit Schwerpunkt Klimaschutz) in Indonesien.

Edwin Syahruzad, President Director von PT SMI: „Dieses Jahrzehnt ist entscheidend für den Kampf gegen den Klimawandel. Der Fokus der EIB auf grüne und nachhaltige Projekte liegt auf einer Linie mit den Prioritäten von PT SMI. Wir freuen uns, dass die EIB in diesem Bereich mit PT SMI zusammenarbeiten will. Mit Unterstützung der EIB kann PT SMI weiter wachsen und nicht nur zum Branchenführer bei der Energiewende werden, sondern auch beim Ausbau nachhaltiger Infrastruktur in Indonesien.“

Robert de Groot, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Südostasien: „Indonesiens Einsatz für nachhaltigeres und grüneres Wachstum zeigt Wirkung. In enger Zusammenarbeit mit PT SMI fördert und beschleunigt die EIB Global die ehrgeizige Energiewende des Landes. Das heute unterzeichnete MoU ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel. Mit vereinten Kräften können wir mehr erreichen.“

Denis Chaibi, EU-Botschafter in Indonesien: „Dieses Memorandum of Understanding zwischen PT SMI und der EIB ist ein anschauliches Beispiel für das Engagement der EU für nachhaltige Investitionen in Indonesien. Und es beweist, dass die EU ihre Zusagen im Rahmen der Partnerschaft für eine gerechte Energiewende einhält. Diese Partnerschaft erfordert den koordinierten Aufbau einer Pipeline von Energieinfrastruktur-Projekten und die koordinierte Mobilisierung der Mittel dafür. Das vorgeschlagene Rahmendarlehen ist ein entscheidender Baustein der Energiewendeförderung durch Team Europa in Indonesien.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung außerhalb der EU. Sie ist zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU und arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Global Gateway ist eine Strategie der EU, die die weltweite Investitionslücke verringern, intelligente, saubere und sichere Verbindungen für Digitales, Energie und Verkehr fördern und die Gesundheits-, Bildungs- und Forschungssysteme stärken soll. Über Team Europa bringt Global Gateway die EU, ihre Mitgliedstaaten und europäische Finanzierungs- und Entwicklungsinstitutionen zusammen. Die Initiative soll im Zeitraum 2021–2027 öffentliche und private Investitionen von 300 Milliarden Euro mobilisieren, um die globale Investitionslücke zu schließen. Dabei setzt sie auf partnerschaftliche Beziehungen statt auf Abhängigkeiten.

Die Unterstützung der EIB Global für die JETP Indonesien

Die EIB Global unterstützt als Teil von Team Europa die Partnerschaft für eine gerechte Energiewende (JETP) mit Indonesien durch Kredite von insgesamt bis zu 1 Milliarde Euro. Voraussetzung dafür sind eine Einigung bei den wesentlichen politischen Aspekten und eine geeignete Bandbreite förderfähiger Investitionen. Für Investitionen kommt eine ganze Reihe von Sektoren infrage, etwa regenerative Energien, Infrastruktur, Verkehr, Wohnungsbau, Abfall- und Wasserwirtschaft, aber auch Initiativen zur Reduzierung von Abfällen und Plastik im Meer. Die EIB Global will vor allem den Sektor der erneuerbaren Energien in Indonesien in vier Schwerpunktbereichen des Mechanismus für die Energiewende fördern, der für die JETP des Landes eine grundlegende Rolle spielen dürfte. Die vier Bereiche sind: 1) Erhöhung der Grundlastkapazität regenerativer Energien, 2) Bau von Übertragungs- und Verteilungsleitungen für grüne Energie, 3) Fortschritte bei der Entdieselung und 4) verstärkte Nutzung variabler erneuerbarer Energien. Zum Beitrag von Team Europa zur JETP gehören auch zinslose Kredite und Zuschüsse der EU von bis zu 29,6 Millionen US-Dollar sowie Initiativen Dänemarks, Deutschlands, Frankreichs und Italiens.

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) wurde 2009 als indonesisches staatliches Unternehmen gegründet. Es befindet sich vollständig im Eigentum des indonesischen Finanzministeriums und steht unter dessen direkter Aufsicht. PT SMI fungiert als Katalysator für einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur im Land und unterstützt die Ziele der Regierung für die Infrastrukturentwicklung. PT SMI verfügt über umfassende Erfahrung und einen ausgewiesenen Track Rekord in der Finanzierung von Infrastrukturprojekten in Indonesien und wirkt als Infrastruktur- und Entwicklungsfinanzierer des Finanzministeriums.