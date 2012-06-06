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WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRA

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.764.505,7 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 35.764.505,7 €
Stadtentwicklung : 3.218.805,51 €
Telekommunikation : 14.305.802,28 €
Verkehr : 18.239.897,91 €
Unterzeichnungsdatum
19/11/2014 : 1.290.987,98 €
29/11/2013 : 1.927.817,53 €
19/11/2014 : 5.737.724,35 €
19/11/2014 : 7.315.598,55 €
29/11/2013 : 8.568.077,93 €
29/11/2013 : 10.924.299,36 €
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WARMINSKO-MAZURSKIE ROADS (FL2012-0606)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2013
20120606
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
WOJEWODZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 150 million (EUR 36 million)
PLN 560 million (EUR 135 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Part financing of multi-sector investment schemes in the Region of Warminsko-Mazurskie.

The project comprises selected elements of the investment programme of the Polish region Warminsko-Mazurskie, which is located in a Convergence region. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest: knowledge economy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all the schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRA
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48599147
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - Paslek - Orneta
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218468
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Iława - Sampława
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219973
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - North Road Modernisation
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220276
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - Nidzika
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219974
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Bartoszyce - Ketrzyn - Gizycko
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221103
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - South West Road Modernisation
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222450
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - Susz - Ilawa
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219820
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Developement Strategy
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220582
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - Orneta - Lidzbark Warminski
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221937
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - Susz
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219591
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRA
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130424757
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120606
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Telekommunikation
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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