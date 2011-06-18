LV WATSAN - MWANZA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project entails the extension and upgrading of water supply and sanitation in Mwanza and satellite towns, including peri-urban sanitation, as well as the towns of Musoma and Bukoba.
To increase the coverage of water supply and sanitation services in lake side communities and protect the shared resource, Lake Victoria. The project supports the fulfilment of the Millennium Development Goals and Integrated Resources Management, key aspects of the EIB and EC water policy.
The Project will promote increased coverage of water, wastewater and sanitation services to urban and peri-urban populations in Mwanza, its satellites, and Bukoba and Musoma. In particular, a sanitation programme will be rolled out in Mwanza with local authority, NGO and community involvement. Capacity building and public awareness campaigns will form an essential part of the design of the project. The region around Lake Victoria has been suffering from reduced rainfall and increasing pressures on limited ground- and surface water resources and is therefore vulnerable to climate change. The Project itself is not expected to generate significant negative impacts on the environment, but there will be some degree of resettlement taking place at key project sites. The need for full Environmental and Social Impact Assessment will be examined further during appraisal. Close collaboration will be sought between EIB and other financiers so as to agree on environmental and social covenants and appropriate involvement of Tanzanian environmental authorities, as applicable.
The promoter will ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.