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LV WATSAN - MWANZA

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tansania : 45.000.000 €
Wasser, Abwasser : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2013 : 45.000.000 €
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Tansania: EIB-Darlehen zugunsten eines Vorhabens zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung
Story zum Projekt
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2013
20110618
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LV WATSAN - MWANZA
The United Republic of Tanzania - Ministry of Water.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 105 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project entails the extension and upgrading of water supply and sanitation in Mwanza and satellite towns, including peri-urban sanitation, as well as the towns of Musoma and Bukoba.

To increase the coverage of water supply and sanitation services in lake side communities and protect the shared resource, Lake Victoria. The project supports the fulfilment of the Millennium Development Goals and Integrated Resources Management, key aspects of the EIB and EC water policy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Project will promote increased coverage of water, wastewater and sanitation services to urban and peri-urban populations in Mwanza, its satellites, and Bukoba and Musoma. In particular, a sanitation programme will be rolled out in Mwanza with local authority, NGO and community involvement. Capacity building and public awareness campaigns will form an essential part of the design of the project. The region around Lake Victoria has been suffering from reduced rainfall and increasing pressures on limited ground- and surface water resources and is therefore vulnerable to climate change. The Project itself is not expected to generate significant negative impacts on the environment, but there will be some degree of resettlement taking place at key project sites. The need for full Environmental and Social Impact Assessment will be examined further during appraisal. Close collaboration will be sought between EIB and other financiers so as to agree on environmental and social covenants and appropriate involvement of Tanzanian environmental authorities, as applicable.

The promoter will ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LV WATSAN - MWANZA
30/06/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Resettlement Planning Framework for the Lake Victoria Water and Sanitation Initiative
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15/06/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Magu Town, Magu District, Mwanza Region - Tanzania
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16/06/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Construction and Operation of a Faecal Sludge Treatment Plant in Misungwi Town, Misungwi District, Mwanza Region – Tanzania
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LV WATSAN - MWANZA
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46527038
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Resettlement Planning Framework for the Lake Victoria Water and Sanitation Initiative
Datum der Veröffentlichung
30 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67347681
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Lake Victoria Water & Sanitation Initiative - Mwanza Project Stakeholder Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
30 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67347406
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Misungwi Town, Misungwi District, Mwanza Region – Tanzania
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76271349
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Lamadi Town, Busega District, Simiyu Region – Tanzania (Final Report)
Datum der Veröffentlichung
16 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76280796
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und SozialmanagementsSystem - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Management Plan (ESMP) for Establishment of Water Supply Extension and Rehabilitiation of Pipelines in Ilema and Nyamagana Districts Mwanza Region
Datum der Veröffentlichung
16 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76264508
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und SozialmanagementsSystem
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impacts Assessment for Construction of a Sewerage System in Bukoba Municipality in Kagera Region
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76280391
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und SozialmanagementsSystem - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Management Plan (ESMP) for Sanitation Facilities in Selected Schools, Dispensaries and Public Places in Ilemela and Nyamagana Districts – Mwanza Region
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76266084
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und SozialmanagementsSystem
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Construction of Faecal Sludge Treatment Plant in Magu Town, Magu District, Mwanza Region
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76274370
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Magu Town, Magu District, Mwanza Region - Tanzania
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76268661
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und SozialmanagementsSystem - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Management Plan (ESMP) for Simplified Sewerage and Sewer Rehabilitation and Extensions in Ilemela and Nyamagana Districs - Mwanza Region
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76270945
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und SozialmanagementsSystem
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Misungwi Town, Misungwi District, Mwanza Region – Tanzania (Final Report)
Datum der Veröffentlichung
16 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76252485
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Construction and Operation of a Faecal Sludge Treatment Plant in Lamadi Town, Busega District, Simiya Region - Tanzania
Datum der Veröffentlichung
16 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76244373
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Construction and Operation of a Faecal Sludge Treatment Plant in Misungwi Town, Misungwi District, Mwanza Region – Tanzania
Datum der Veröffentlichung
16 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76266856
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Construction and Operation of a Faecal Sludge Treatment Plant in Magu Town, Magu District, Mwanza Region – Tanzania
Datum der Veröffentlichung
16 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76260031
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Magu Town, Magu District, Mwanza Region - Tanzania (Final Report)
Datum der Veröffentlichung
16 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76268543
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Lamadi Town, Busega District, Simiya Region – Tanzania
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76267308
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Tansania
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Nicht-technische Zusammenfassung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Construction of Faecal Sludge Treatment Plant in Misungwi Town, Misungwi District, Mwanza Region - Tanzania
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76264841
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
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Nicht-technische Zusammenfassung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Construction of Faecal Sludge Treatment Plant in Lamadi Town, Busega District, Simiya Region – Tanzania.
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76252954
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110618
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
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16/06/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Lamadi Town, Busega District, Simiyu Region – Tanzania (Final Report)
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16/06/2017 - Umwelt- und SozialmanagementsSystem - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Management Plan (ESMP) for Establishment of Water Supply Extension and Rehabilitiation of Pipelines in Ilema and Nyamagana Districts Mwanza Region
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17/06/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impacts Assessment for Construction of a Sewerage System in Bukoba Municipality in Kagera Region
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15/06/2017 - Umwelt- und SozialmanagementsSystem - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Management Plan (ESMP) for Sanitation Facilities in Selected Schools, Dispensaries and Public Places in Ilemela and Nyamagana Districts – Mwanza Region
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15/06/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Construction of Faecal Sludge Treatment Plant in Magu Town, Magu District, Mwanza Region
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15/06/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Magu Town, Magu District, Mwanza Region - Tanzania
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15/06/2017 - Umwelt- und SozialmanagementsSystem - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Management Plan (ESMP) for Simplified Sewerage and Sewer Rehabilitation and Extensions in Ilemela and Nyamagana Districs - Mwanza Region
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16/06/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Misungwi Town, Misungwi District, Mwanza Region – Tanzania (Final Report)
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16/06/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Construction and Operation of a Faecal Sludge Treatment Plant in Lamadi Town, Busega District, Simiya Region - Tanzania
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16/06/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Construction and Operation of a Faecal Sludge Treatment Plant in Misungwi Town, Misungwi District, Mwanza Region – Tanzania
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16/06/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Construction and Operation of a Faecal Sludge Treatment Plant in Magu Town, Magu District, Mwanza Region – Tanzania
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16/06/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Magu Town, Magu District, Mwanza Region - Tanzania (Final Report)
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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