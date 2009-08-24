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BGK-NRF ROAD REHABILITATION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
325.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 325.000.000 €
Verkehr : 325.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2009 : 325.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 August 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2009
20090450
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BGK-NRF Road Rehabilitation II
GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million.
EUR 2000 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the rehabilitation and reconstruction of parts of the Polish national road network (including road pavements, bridges and other structures located all over the country) which have deteriorated after years of limited road budgets and increasing traffic demand.

The project will enhance the structural capacity and help improve safety in relation to the increasing traffic demand.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the works are expected to be within the existing rights-of-way of the roads and as such Annex II/III of the EIA Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC could apply.  The Bank’s services would review arrangements for screening of sub projects by the Competent Environmental Authorities for EIAs and possible impacts on natural habitats to determine compliance with EU and national requirements and any relevant international conventions to which Poland is party.

GDDKiA as a public institution is obliged to comply with the requirements of EU Directive 2004/18/EC and National procurement regulations. During appraisal the Bank’s Services would review the details concerning procurement.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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