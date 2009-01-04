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WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
203.321.184,45 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 203.321.184,45 €
Stadtentwicklung : 203.321.184,45 €
Unterzeichnungsdatum
30/10/2009 : 82.752.098,35 €
28/07/2010 : 120.569.086,1 €
Andere Links
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Mai 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/10/2009
20090104
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Warsaw Municipal Infrastructure III

City of Warsaw

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to PLN 700 million. (EUR 150 million.).
Estimated project cost is at some PLN 1 400 million. (EUR 300 million.).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of different investment schemes in the City of Warsaw, listed in its short-medium term Investment Programme.

The investments mainly cover the fields of transport and local road modernisation, but include also medium and small investments in the fields of health and education, cultural and historical heritage, rehabilitation and improvement of public buildings, including public sports facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Poland, as a Member State, is obliged to follow the relevant EU rules in relation to the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives). The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity and on the verification of the correct application of these Directives, including undertaking of SEA/EIAs and an assessment of the requirements of the Habitat and Bird Directive where appropriate; all the project’s relevant key documents will be published in line with the Bank’s procedures.

The promoter is a public entity and is therefore subject to EU Public Procurement rules. EU Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) have been transposed into national Polish legislation. Tenders will be/have been organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen