Über den Geber
Portugal ist seit 2005 Geberpartner der EIB. Als Geber des FEMIP-Treuhandfonds (FTF) fördert das Land Infrastrukturprojekte und die Entwicklung des Privatsektors in der südlichen Nachbarschaft der EU. Außerdem unterstützt es über den Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika (EU-AITF) Infrastrukturprojekte in Subsahara-Afrika. Portugal beteiligt sich auch am AKP-Treuhandfonds, der Wachstum und Wohlstand in den afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern fördert.