Mehr über die Treuhandfonds

Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika Treuhandfonds für die afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten FEMIP-Treuhandfonds
>@Nicholas Lapite/EIB

Vorteile einer Partnerschaft mit uns

Geberpartnerschaften sind eine effektive Lösung für Geber, die in Entwicklungsländern dauerhaft etwas bewirken wollen. So können sie gemeinsam mit der EIB Projekte auf den Weg bringen, die einen hohen sozioökonomischen Nutzen haben. Damit helfen sie den Menschen und Regionen zusätzlich und bewirken konkrete Entwicklungseffekte. Die Aktivitäten der EIB außerhalb der EU machen rund ein Drittel der EU-Entwicklungshilfe aus. Alle Beiträge zu den Gebermitteln der EIB sind als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) anrechenbar.

30 Oktober 2025

Steter Tropfen nährt den Hain

Innovative, nachhaltige Verfahren und grüner Strom bringen im trockenen Marokko neues Leben in den Anbau von Zitrusfrüchten.
Wasser KMU Klima Energieeinsparungen Wasser-/Abwassermanagement Solarkraft Klimaschutz Entwicklungslösungen Nachhaltigkeit Marokko Südliche Nachbarschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
3 April 2025

Der Ferrari unter den Verdickern

Das marokkanische Kosmetik- und Lebensmittelunternehmen Santis modernisiert Fabriken und unterstützt die Landwirtschaft, um von der steigenden Nachfrage nach Johannisbrotkernmehl zu profitieren
Agrarindustrie KMU Marokko Südliche Nachbarschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit
15 Oktober 2024

Investitionen in Ernährungssicherheit zahlen sich aus

Hunger ist eine globale Krise, die massive Investitionen erfordert. Nachhaltige Ernährungssysteme verringern Armut, schaffen Jobs und Wachstum, schmälern die Genderkluft und stärken die Gesundheit