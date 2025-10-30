Vorteile einer Partnerschaft mit uns

Geberpartnerschaften sind eine effektive Lösung für Geber, die in Entwicklungsländern dauerhaft etwas bewirken wollen. So können sie gemeinsam mit der EIB Projekte auf den Weg bringen, die einen hohen sozioökonomischen Nutzen haben. Damit helfen sie den Menschen und Regionen zusätzlich und bewirken konkrete Entwicklungseffekte. Die Aktivitäten der EIB außerhalb der EU machen rund ein Drittel der EU-Entwicklungshilfe aus. Alle Beiträge zu den Gebermitteln der EIB sind als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) anrechenbar.