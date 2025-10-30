Über den Geber
Irland wurde 2005 Geberpartner der EIB und hat eine Million Euro für den FEMIP-Treuhandfonds (FTF) zugesagt. Der Treuhandfonds fördert die Entwicklung des Privatsektors und Infrastrukturprojekte in der südlichen Nachbarschaft der EU durch technische Hilfe, Risikokapital-Operationen und Kompetenzaufbau. Mit einem Beitrag zum Fonds EU für die Ukraine (EU4U) unterstützt Irland den Wiederaufbau der Ukraine. Irland beteiligt sich auch am AKP-Treuhandfonds, der Wachstum und Wohlstand in den afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern fördert.