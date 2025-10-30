Über den Geber
Die Europäische Kommission ist seit 2005 Geberpartner der EIB. Sie leistet den größten Beitrag zu unseren Treuhandfonds und bringt über regionale EU-Instrumente zur Mittelkombination auch die meisten Zuschussmittel ein. Sie ist Mitgründer und Geber des preisgekrönten Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU–Afrika (EU–AITF), der Finanzierungen für komplexe Infrastrukturprojekte in Subsahara-Afrika ermöglicht. Über den FEMIP-Treuhandfonds (FTF) und den Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft (EPTATF) unterstützt sie Projekte in der Nachbarschaft. 2023 leistete sie einen Beitrag zum Treuhandfonds für die afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP-Treuhandfonds).