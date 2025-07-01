Die Investitionsfazilität Asien-Pazifik (APIF) ist ein regionales Kombinationsinstrument, mit dem die EU im Asien-Pazifik-Raum ein langfristiges, nachhaltiges und sozial gerechtes Wirtschaftswachstum fördert.
Die APIF wird aus Mitteln des Instruments NDICI/Europa in der Welt finanziert und soll in der Region zusätzliche Investitionen für wichtige Infrastrukturprojekte mobilisieren. Die Fazilität orientiert sich an den Zielen des Mehrjahresrichtprogramms für den Asien-Pazifik-Raum 2021–2027.
Sie ist der Nachfolger der subregionalen Investitionsfazilitäten AIF (Investitionsfazilität für Asien), IFCA (Investitionsfazilität für Zentralasien) und IFP (Investitionsfazilität für den Pazifik).
So funktioniert es
Die APIF fördert Investitionen, die zu den UN-Entwicklungszielen beitragen. Sie unterstützt Klimaprojekte in folgenden Schwerpunktbereichen:
- europäischer Grüner Deal
- menschenwürdige Arbeitsplätze und Wachstum
- Digitalisierung
Die Fazilität bündelt Zuschüsse aus dem EU-Haushalt und mobilisiert damit Finanzierungen der EIB sowie von Partnerfinanzinstituten und öffentlichen und privaten Investoren.
Die APIF bietet Kunden:
- Zuschüsse
- technische Hilfe
- Finanzinstrumente wie Fremdkapital, Eigenkapital und Garantien
Welche Projekte werden unterstützt?
Die APIF unterstützt Projekte in folgenden Bereichen:
- Verkehr und nachhaltiger Nahverkehr
- Energie
- Umwelt
- soziale Infrastruktur
- Entwicklung des Privatsektors (kleine und mittlere Unternehmen)
- Gleichstellung
- Digitalisierung
- Coronahilfen
Die Fazilität deckt die Länder Asiens, des Pazifiks und des Nahen Ostens ab, die für eine Unterstützung aus NDICI infrage kommen.
Projektbeispiele
Sie haben Interesse?
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.
Was verbirgt sich hinter einer Mittelkombination?
Bei einer Mittelkombination, dem sogenannten „Blending“, werden Zuschüsse gezielt eingesetzt, um zusätzliche Finanzierungsmittel für Entwicklungsprojekte zu mobilisieren. Kombiniert werden Zuschüsse häufig mit Darlehen, Eigenkapital, eigenen Mitteln der Empfänger oder anderen Finanzierungsformen. Damit sinken die Risiken von Projekten, und sie kommen für eine Bankfinanzierung infrage. Beim Blending können die Partner ihre Zuschüsse optimal einsetzen und den Entwicklungseffekt ihrer Arbeit steigern.
Unsere Kombinationsinstrumente
Die Europäische Investitionsbank kombiniert weltweit Zuschüsse und Darlehen über vier regionale Investitionsfazilitäten und andere themenbezogene Kombinationsinstrumente.