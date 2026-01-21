Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Investitionsfazilität Asien-Pazifik

Nachhaltiges und gerechtes Wachstum im Asien-Pazifik-Raum

Die Investitionsfazilität Asien-Pazifik (APIF) ist ein regionales Kombinationsinstrument, mit dem die EU im Asien-Pazifik-Raum ein langfristiges, nachhaltiges und sozial gerechtes Wirtschaftswachstum fördert.

Die APIF wird aus Mitteln des Instruments NDICI/Europa in der Welt finanziert und soll in der Region zusätzliche Investitionen für wichtige Infrastrukturprojekte mobilisieren. Die Fazilität orientiert sich an den Zielen des Mehrjahresrichtprogramms für den Asien-Pazifik-Raum 2021–2027.

  Sie ist der Nachfolger der subregionalen Investitionsfazilitäten AIF (Investitionsfazilität für Asien), IFCA (Investitionsfazilität für Zentralasien) und IFP (Investitionsfazilität für den Pazifik).

So funktioniert es

Die APIF fördert Investitionen, die zu den UN-Entwicklungszielen beitragen. Sie unterstützt Klimaprojekte in folgenden Schwerpunktbereichen:

  • europäischer Grüner Deal
  • menschenwürdige Arbeitsplätze und Wachstum
  • Digitalisierung

Die Fazilität bündelt Zuschüsse aus dem EU-Haushalt und mobilisiert damit Finanzierungen der EIB sowie von Partnerfinanzinstituten und öffentlichen und privaten Investoren.

Die APIF bietet Kunden:

  • Zuschüsse
  • technische Hilfe
  • Finanzinstrumente wie Fremdkapital, Eigenkapital und Garantien

Welche Projekte werden unterstützt?

Die APIF unterstützt Projekte in folgenden Bereichen:

  • Verkehr und nachhaltiger Nahverkehr
  • Energie
  • Umwelt
  • soziale Infrastruktur
  • Entwicklung des Privatsektors (kleine und mittlere Unternehmen)
  • Gleichstellung
  • Digitalisierung
  • Coronahilfen

  Die Fazilität deckt die Länder Asiens, des Pazifiks und des Nahen Ostens ab, die für eine Unterstützung aus NDICI infrage kommen.

Projektbeispiele

  • 1 Juli 2025

    Starke Partner für Entwicklungsländer

    LeapFrog ermöglicht Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und saubere Energie für Millionen Menschen in Afrika und Asien.

    Verkehr Gesundheit und Life Sciences Klima Nigeria Indien Ghana Indonesien Kenia Asien und Pazifik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 5 September 2024

    Solidarität mit den kleinen Inselstaaten und gesunder Menschenverstand in Klimafragen

    Die EU-Initiative Global Gateway zeigt, wie sinnvolle Unterstützung für kleine Inselstaaten aussieht, schreiben EIB-Präsidentin Nadia Calviño und EU-Kommissarin Jutta Urpilainen.

    Ozeane Interviews Umwelt Direktorium Nadia Calviño Cabo Verde Barbados Kiribati Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 8 August 2024

    Frauen, die die Welt verändern

    Von indischen Ringerinnen bis zu indonesischen Menstruations-Aktivistinnen: Preisgekrönte Reportagen über inspirierende Frauen im Globalen Süden

    Diversität und Geschlechterfragen Indien Indonesien Demokratische Republik Kongo Asien und Pazifik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
  • 19 Juli 2024

    Vor Ort | Sauberes, sicheres Wasser für Fidschi

    Wir besuchen die Fidschi-Inseln im Pazifik. Dort hilft die EIB Global beim Bau einer Anlage, die den Großraum der Hauptstadt Suva mit sicherem Wasser versorgt

    Wasser-/Abwassermanagement Fidschi Asien und Pazifik Klima und Umwelt
  • 4 Dezember 2023

    Anpassung schützt

    Der Klimawandel zwingt bereits Millionen Menschen zur Migration, gerade in Entwicklungsländern. Eine wirksame Anpassung – und ihre Finanzierung – schützt sie

    Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Klima Diversität und Geschlechterfragen Anpassung Migration Sambia Nigeria Malawi Pakistan Jordanien China Bangladesch Philippinen Asien und Pazifik Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 30 Oktober 2023

    Geschichten von inspirierenden Frauen

    Der Women’s Solutions Reporting Award geht an Journalisten und Dokumentarfilmerinnen, die über inspirierende Frauen im globalen Süden berichten

    Diversität und Geschlechterfragen Argentinien Indien Uganda Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
Sie haben Interesse?

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

European Union

NDICI/Europa in der Welt

Das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt ist das Finanzierungsinstrument für das auswärtige Handeln der EU. Es soll die Armut beseitigen und zu einer nachhaltigen, stabilen Welt mit mehr Frieden und Wohlstand beitragen. NDICI/Europa in der Welt bündelt die Zusammenarbeit der EU mit allen Drittstaaten mit Ausnahme der Heranführungsländer und überseeischen Gebiete.

EIB Global

Seit über 50 Jahren ist die EIB die internationale Entwicklungsbank der Europäischen Union. Mit unseren Investitionen fördern wir weltweit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz.

Was verbirgt sich hinter einer Mittelkombination?

Bei einer Mittelkombination, dem sogenannten „Blending“, werden Zuschüsse gezielt eingesetzt, um zusätzliche Finanzierungsmittel für Entwicklungsprojekte zu mobilisieren. Kombiniert werden Zuschüsse häufig mit Darlehen, Eigenkapital, eigenen Mitteln der Empfänger oder anderen Finanzierungsformen. Damit sinken die Risiken von Projekten, und sie kommen für eine Bankfinanzierung infrage. Beim Blending können die Partner ihre Zuschüsse optimal einsetzen und den Entwicklungseffekt ihrer Arbeit steigern.

Unsere Kombinationsinstrumente

Die Europäische Investitionsbank kombiniert weltweit Zuschüsse und Darlehen über vier regionale Investitionsfazilitäten und andere themenbezogene Kombinationsinstrumente.

