Die Investitionsfazilität Asien-Pazifik (APIF) ist ein regionales Kombinationsinstrument, mit dem die EU im Asien-Pazifik-Raum ein langfristiges, nachhaltiges und sozial gerechtes Wirtschaftswachstum fördert.

Die APIF wird aus Mitteln des Instruments NDICI/Europa in der Welt finanziert und soll in der Region zusätzliche Investitionen für wichtige Infrastrukturprojekte mobilisieren. Die Fazilität orientiert sich an den Zielen des Mehrjahresrichtprogramms für den Asien-Pazifik-Raum 2021–2027.

Sie ist der Nachfolger der subregionalen Investitionsfazilitäten AIF (Investitionsfazilität für Asien), IFCA (Investitionsfazilität für Zentralasien) und IFP (Investitionsfazilität für den Pazifik).